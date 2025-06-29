于卉喬高中畢業制服美照曝光！　面試「考上第一志願」升大學了

記者黃庠棻／台北報導

今年度大學申請入學於日前放榜，于卉喬（喬喬）也在今（29）日分享自己的高中畢業照，以及如願考取第一志願世新大學公共關係暨廣告學系的好消息。

▲于卉喬升大學，順利考上心中第一志願。（圖／光意娛樂提供）

于卉喬笑說得知錄取時都還有點難以置信「我收到簡訊的錄取通知後，還上網查詢再確認一次，確定真的考上時開心到在床上滾了一圈跟歡呼，能順利考上理想的科系真的很開心！」開心直呼努力終於有了收穫，一直懸著的心也能放下了。

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事實上，于卉喬表示自己其實從中學起就對傳播專業感興趣，再三考慮後才決定報考世新大學的公共關係暨廣告學系，坦言「我一開始想考藝術大學學習表演，學習的專業除了跟藝術和表演領域相關，對自己的表演有幫助之外，也包含更多其他專業，想再更增廣見聞。」

▲于卉喬升大學，順利考上心中第一志願。（圖／光意娛樂提供）

研究之後，于卉喬覺得世新大學的公共關係暨廣告學系，不論是傳播與廣告專業、還是溝通表達技巧等等，不僅是她感興趣的領域，也很適合自己的特質跟個性，最後才決定報考。

不僅如此，于卉喬還在世新大學傳播學院的系所日去參觀，了解學校科系之餘，也獲得學長姐們寶貴的經驗分享，和面試資料、模擬面試等一系列的準備，她坦言原本模擬面試時都不緊張，但面試當天一走進等待區，緊張度瞬間拉滿。笑說還好她的面試順序蠻後面有時間平復心情，而且學長姊們會跟大家聊天幫助放鬆心情，還一一對考生加油打氣，她才逐漸放下了緊繃的情緒。

▲于卉喬分享大學面試的過程。（圖／光意娛樂提供）

一踏入考場正式進入面試環節，于卉喬緊張感又再度升起「我怕準備的內容沒發揮好或回答得不好，而且我平常講話語速就比較快，一緊張更容易變快或結巴，所以一直在提醒自己放慢速度、仔細思考再回答。」她表示還好面試時的氛圍都蠻好的，當天從學長姐到面試老師們也都很親切，最後更如願考上心儀的大學與科系另她直呼感動。

▲于卉喬分享大學面試的過程。（圖／光意娛樂提供）

順利考上第一志願，于卉喬也表示仍會繼續學習表演，持續精進自己的戲劇經驗，至於升上大學的最後一個暑假，她透露想要去旅行，當作給自己的禮物，只是旅遊地點「目前還在想」，尚未規劃好行程。