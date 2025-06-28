金曲獎／蔡秋鳳秀150萬名錶！被問世紀合體「前男友蔡振南」回應了

記者黃庠棻／台北報導

第36屆金曲獎今（28）日晚間7點在台北小巨蛋盛大登場，稍早已有許多藝人登上星光大道，本屆紅毯主持人由偉晉、陳明珠共同擔任，頒獎嘉賓則邀請到蔡振南、盧廣仲、麋先生MIXER、羅時豐、張清芳、頑童MJ116等，表演嘉賓則有日本歌姬MISIA米希亞。

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▲蔡秋鳳登上第36屆金曲獎星光大道。（圖／記者周宸亘攝）

最佳台語女歌手獎由蔡秋鳳、林美秀、王彙筑、李竺芯、詹雅雯角逐獎項，稍早蔡秋鳳在紅毯後台接受訪問，透露仙氣飄飄的戰袍是之前在國外買的，來自一位黎巴嫩的設計師，當時以16萬元購入，沒想到這次剛好入圍金曲獎，正好派上用場。

▲蔡秋鳳登上第36屆金曲獎星光大道。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，蔡秋鳳之前被算命老師建議要常常穿金戴銀，之前走金曲獎紅毯時都會戴著名貴珠寶，因此身旁都會跟著兩位保鑣保護，讓她備感壓力，因此這次決定穿戴自己有的「家當」，大方秀出左手腕上的名錶，目前要價150萬。

▲蔡秋鳳登上第36屆金曲獎星光大道。（圖／記者周宸亘攝）

蔡秋鳳過去曾與男星蔡振南交往8年，分手後她陷入低潮，是一段刻骨銘心的愛戀，男方也成為她露面「不能公開說的秘密」，只不過今晚金曲獎將由蔡振南、曹雅雯頒發最佳台語女歌手，如果到時候她順利奪獎，將會在舞台上與前男友世紀合體。

▲蔡秋鳳在後台採訪被問到前男友蔡振南。（圖／記者周宸亘攝）

對此，蔡秋鳳被問到是否知道頒獎人是蔡振南時，她沒有正面回應，低調說道「不曉得」，但語帶保留地表示「現在沒有想這麼多，只在乎漂不漂亮，現在這個年代想那麼多幹嘛」，被追問如果奪獎，會不會跟男方在台上擁抱，她愣了幾秒之後，開玩笑說道「你管我」。