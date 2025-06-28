曾寶儀跟蔡凡熙回台南日常　媽媽與姐姐曝光他小耍大牌

記者葉文正／台北報導

《我們回家吧3》回歸，由三立都會台與斯爾夫製作，台灣大哥大共同推出全新一季。本季節目將延續過往感動人心的風格，帶來更多動人故事與驚喜片刻，再次由主持人曾寶儀領軍，邀請多位橫跨戲劇、音樂、舞蹈等領域的跨界明星嘉賓，一同踏上尋找「家」的旅程。

▲蔡凡熙(右起)與媽媽跟曾寶儀 。（圖／三立提供）



《我們回家吧3》播出後深受觀眾喜愛，不少人讚賞主持人曾寶儀不僅主持經驗豐富，更擅長自然轉換話題，巧妙引導來賓敞開心房、分享內心故事。像是節目中已播出的謝盈萱與婁峻碩，就讓觀眾看見兩人平時難得一見的真實面貌，獲得廣大共鳴。

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▲蔡凡熙把台南美食介紹給曾寶儀 。（圖／三立提供）

這次曾寶儀則帶領觀眾前往台南，走入蔡凡熙的成長記憶。她表示，自己其實每一季都想去台南拍攝，「第二季是找盧廣仲，這一季則是蔡凡熙。」她笑說，台南人總有一份獨特的私房名單，「牛肉湯就是我最想回訪的一味！」

▲蔡凡熙自家果汁攤。（圖／三立提供）



這趟台南之旅行程豐富且感性，曾寶儀與蔡凡熙不僅一同品嚐虱目魚料理，讓她直呼「不枉此行」，接著又品嚐她念念不忘的牛肉湯，隨後前往蔡凡熙家經營的果汁攤探訪，也造訪了一間充滿在地氛圍的特色咖啡廳。節目中更驚喜現身一位「神秘嘉賓」——蔡凡熙曾在低潮時期領養、相伴兩年的黑狗Amo桑，象徵著他人生低谷時期的情感陪伴。

旅程最後來到蔡凡熙心中最美的地方——漁光島，一片橘色夕陽灑落的海灘，讓曾寶儀感受到截然不同的台南風景，也看見蔡凡熙那份溫柔、純真的一面。她說：「這趟旅行讓我遇見一個不一樣的蔡凡熙，他真的很台南。」



曾寶儀特別提到，此行最觸動她的並非美食，而是見到了蔡凡熙的媽媽與姐姐。「我覺得蔡凡熙之所以如此善良，是因為他在一個充滿愛的『女人國』中長大。」她形容，蔡媽媽與姐姐都性格豪邁直爽，在她們面前，蔡凡熙就像個害羞的大男孩。「我很喜歡在節目中，看見來賓因為與至親相處而流露出平常不會出現的樣子，這就是這個節目最珍貴的地方。」

雖然如今是人氣藝人，蔡凡熙仍保有對家的歸屬感。每年過年回台南時，他依舊會回到家裡的果汁攤幫忙。蔡媽媽笑說，當年兒子投入演藝圈讓她頗為驚訝，因為他原本主修的是舞蹈而非戲劇。姐姐也忍不住「爆料」，說蔡凡熙回台南時會「小耍大牌」，經常使喚全家人，讓拍攝現場笑聲不斷，充滿溫馨與幽默。



蔡凡熙也短暫回到家中果汁攤「打工」，被問到是否常回家幫忙，他說：「之前過年都會回去幫忙啊，只要有回台南，就一定會在果汁攤出現！」他笑稱這次在鏡頭前上班只是「小小打個醬油」，但依然樂在其中。此外，蔡凡熙也特別為曾寶儀準備了他心中的「私藏名單」，帶她品嚐多家台南在地美食。他透露自己雖然什麼都吃，但每次回台南總是固定吃那幾家熟悉的老味道，「這次就把我最愛的幾家推薦給寶儀姐，看到姐也很喜歡，我超開心的！」