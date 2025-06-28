金曲獎／方大同遺作奪最佳作曲獎！　「台下哭成一片」畫面全放送

記者王靖淳／綜合報導



第36屆金曲獎頒獎典禮今（28）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，今年取消主持人的節目安排，改由引言人取代主持人。方大同的遺作才二十三《夢想家》抱走最佳作曲人獎。

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▲最佳作曲人獎，方大同，〈才二十三〉。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

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已故音樂才子方大同榮獲「最佳作曲人獎」，由代表人代為上台領獎並發表感言，現場情緒瞬間堆到最高點。代表人在台上深情說道，方大同從不隨便對待音樂，「不會走捷徑」，也正因為這樣的堅持與態度，才讓他的作品深深烙印在歌迷心中。這番話讓台下許多人都紅了眼眶，感動情緒蔓延整個小巨蛋。

▲最佳作曲人獎，方大同，〈才二十三〉。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

方大同於今年2月21日逝世，享年41歲。他生前留給世人的最後一張專輯《夢想家The Dreamer》，已經先獲得評審團獎，同時入圍金曲5項提名。他一生奉獻音樂，最後專輯在金曲獎能夠獲得幾座獎項。

▲最佳作曲人獎，方大同，〈才二十三〉。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）