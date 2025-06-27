YTR儒哥求婚成功再報喜！　甜摟女友曬孕肚照：我當爸了

記者王靖淳／綜合報導

百萬網紅儒哥去年公開認愛女友衣衣，並在上個月拍片透露向女方求婚成功，平時會透過社群記錄生活的他，今（27）日驚喜曬出一張衣衣挺孕肚的照片，開心宣布自己準備當爸，貼文及照片曝光後，喜獲一票網友留言祝福。

▲儒哥曬出小倆口甜蜜合照。（圖／翻攝自Instagram／ruge1222）

透過儒哥分享的合照可見到，他身穿一件印花襯衫，用手扶著衣衣的肚子，並對鏡頭露出搞怪表情。衣衣則穿著條紋連身裙，孕肚相當明顯，並對鏡頭露出笑容，小倆口站在戶外隨意擺拍，模樣相當甜蜜幸福。其中，儒哥更在文中開心表示：「各位，我當爸了！」貼文一出，湧入大批網友朝聖，就連網紅咪妃、魚乾、牛排、瑋瑋也都現身留言送上祝福。

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▲儒哥開心宣布當爸。（圖／翻攝自Instagram／ruge1222）

事實上，儒哥上個月才在頻道上傳求婚成功的影片，當時他單膝下跪向衣衣表白，感性地說：「從我們認識到工作上經歷了很多好事、壞事，我們都一一克服了，我很慶幸身邊有妳，希望未來每一天都可以幸福、快樂。」最後他更承諾：「我可能沒有很浪漫，可是我會用我的方式去愛妳、對妳好，我知道我不是一個完美的人，我知道我有我的缺點，我也很謝謝妳能夠包容我。」衣衣感動到淚流滿面，哭著說我願意，如今宣布升格當爸，再度掀起熱議。

▲儒哥上個月向衣衣求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／ruge1222）