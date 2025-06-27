瘦子狂被借錢「崩潰推大淵擋刀」原因曝光：根本里民服務處

記者蔡琛儀／台北報導

華語嘻哈天團頑童MJ116睽違六年正式推出全新專輯《OGS》，專輯名稱既致敬嘻哈前輩「OG」，又諧音「歐吉桑」，三人笑稱希望未來也能「Chill like a OGS」。新作融合嘻哈、電音、爵士、雷鬼、R&B等元素，凝聚三人單飛後的歷練與火力，12首作品展現頑童進化後的音樂全貌。

▲頑童MJ116推出新歌〈里長bro〉。（圖／本色音樂提供）

新歌〈里長Bro〉描寫生活中總有那位「萬事問他」的兄弟型角色，幽默又溫暖。談到團內誰最像「里長」？瘦子笑說寫歌時剛好一堆人來借錢，他都推給大淵處理；大淵自嘲是「里民服務處」，凡事都會插手協調；小春則笑稱自己天天在「汝南堂」處理信眾糾紛，還拉大淵當主任委員，三人異口同聲：「我們就是很愛管閒事的人！」

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MV拍攝過程堪稱「驚喜盲盒」，現場出動三種拍攝難度最高的動物：吉娃娃、鱷魚與羊駝，加上一名嬰兒演員，笑料百出。拍攝時嬰兒演員還突發大哭，身為人父的大淵連忙用「金奶嘴」哄好現場氣氛，小春則虧大淵怕鱷魚，還打趣說：「牠如果咬我鼻子，我可能可以換成貪得無厭祖的鼻子！」整支MV滿滿頑童式生活感與反差萌。

▲▼〈里長bro〉MV風格搞怪。（圖／本色音樂提供）

頑童這次回歸氣勢強大，原本4場小巨蛋演唱會門票秒殺，加了2場後依舊搶購一空，因此主辦單位緊急宣布7月22日再加開一場，門票將於6月28日中午開賣，官方也特別呼籲粉絲避免購買黃牛票、密切關注社群最新公告。