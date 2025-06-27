ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

虞書欣的腰「只有巴掌寬」
日網瘋傳神準「遊樂園心測」
李佳穎甜曬一家三口合照
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

一隻 阿圓 張本渝 羅志祥 虞書欣 路路 廖峻 葉全真

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！索賠500萬 經紀人認了：非常無奈

廖峻復出卡關1／獨家！廖峻剛出院傳4廠商狂寄存證信　索賠近500萬

▲廖峻中風卻傳出廠商寄出存證信函要求履約。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

廖峻在今年4月中驚傳三度中風，當時情況危急，緊急送醫住進加護病房，近日返家休養，兒子廖錦德偶爾在社群曬照曝近況之際，卻爆出其經紀公司收到多封來自廠商的存證信函，要求廖峻履行先前已簽訂的演藝合約，索賠金額合計高達近500萬元。對此，經紀人蔣少坦言「非常無奈」，更透露自己是「看新聞才知道他出院」。

本刊掌握獨家消息，廖峻因三度中風，演藝工作全面暫停，卻仍有廠商因誤以為他康復良好，向其經紀公司寄發存證信函或來電要求履約。經紀人蔣少證實：「目前共接獲4廠商寄來存證信函（來電），粗估履約金額約近500萬元。」對於廠商的立場，他表示理解，但也無奈直言：「廖峻三度中風住院後，家屬拒絕探病，對於藝人狀況，也都只能透過新聞才知道。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖峻復出卡關1／獨家！廖峻剛出院傳4廠商狂寄存證信　索賠近500萬

▲廖峻近日返家休養。（翻攝自臉書）

蔣少表示，廖峻中風住院後，家人接手照料後，近況都是從媒體報導才能得知，兒子廖錦德偶爾在社群曬照，日前就Po了一張廖峻的背影照，讓廠商解讀他恢復狀況良好，誤以為廖峻身體狀況無恙，才會向經紀公司提出履約要求。

廖峻三度中風復工遙遙無期，但蔣少強調，廖峻對工作仍具強烈熱情，「他一直都很想工作，即便住院期間也在努力做復健，就是希望早日回到舞台。」


更多鏡週刊報導
廖峻復出卡關2／獨家！對岸邀約重拍《施公傳》　計畫停擺只等廖峻健康
獨家／72歲廖峻三度中風！演藝工作全停擺　預收代言費全還廠商
廖峻離婚兒敗家／廖峻子女反擊了！　警告父親女友人：嚴守道德分際

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊廖峻

推薦閱讀

快訊／美秀集團爆內鬨1個月　深夜緊急聲明：與修齊即日起停止合作

快訊／美秀集團爆內鬨1個月　深夜緊急聲明：與修齊即日起停止合作

11小時前

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！索賠500萬 經紀人認了：非常無奈

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！索賠500萬 經紀人認了：非常無奈

2小時前

一隻阿圓脫了！「解放3套內衣」熱舞…超兇身材全被拍

一隻阿圓脫了！「解放3套內衣」熱舞…超兇身材全被拍

10小時前

張本渝答應求婚！4年遠距戀成正果「有空就登記」　創業砸50萬挑戰瑜伽女王　

張本渝答應求婚！4年遠距戀成正果「有空就登記」　創業砸50萬挑戰瑜伽女王　

9小時前

陸女星「高考造假」遭全面封殺！　害慘《長安荔枝》臨時被撤檔

陸女星「高考造假」遭全面封殺！　害慘《長安荔枝》臨時被撤檔

10小時前

獨家／捲入富商小三疑雲　樂天DORA無法應援真實原因曝光

獨家／捲入富商小三疑雲　樂天DORA無法應援真實原因曝光

2小時前

羅志祥「拒上賀瓏節目」原因曝光！　孫德榮不滿揭他私下真面目

羅志祥「拒上賀瓏節目」原因曝光！　孫德榮不滿揭他私下真面目

16小時前

《辛普森家庭》無預警拋震撼彈！「重要角色死了」老觀眾全傻眼

《辛普森家庭》無預警拋震撼彈！「重要角色死了」老觀眾全傻眼

16小時前

虞書欣的腰「只有巴掌寬」掀討論　網全暈了：可辣可甜的女神

虞書欣的腰「只有巴掌寬」掀討論　網全暈了：可辣可甜的女神

10小時前

腥夫「公廁不倫」劈6女！　佐佐木希忍5年首吐心聲：還沒原諒他

腥夫「公廁不倫」劈6女！　佐佐木希忍5年首吐心聲：還沒原諒他

3小時前

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

6/25 21:41

大胃王路路澳洲結婚了！老公正面照曝光　認識3個月閃嫁「還原過程」

大胃王路路澳洲結婚了！老公正面照曝光　認識3個月閃嫁「還原過程」

18小時前

熱門影音

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！
哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德

哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德
「彷彿聽到心碎的聲音」 車銀優耳機被車壓爛...原地愣住

「彷彿聽到心碎的聲音」 車銀優耳機被車壓爛...原地愣住
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS
爸爸蹲廁所30分鐘!　HAHA:說好話才能課金

爸爸蹲廁所30分鐘!　HAHA:說好話才能課金
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」
車銀優濕了我也暈了

車銀優濕了我也暈了
63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」

63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」
賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

鄭敬淏跟ETtoday打招呼

鄭敬淏跟ETtoday打招呼

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

40歲許瑋甯結婚3年爆懷孕了！　「低調藏肚4個月」升格當媽

40歲許瑋甯結婚3年爆懷孕了！　「低調藏肚4個月」升格當媽

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜發聲否認「堅守道德底線」

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜發聲否認「堅守道德底線」

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

《我們的電影》南宮珉愛上絕症女演員　全余贇「我還需要活多久」圓夢當主角

《我們的電影》南宮珉愛上絕症女演員　全余贇「我還需要活多久」圓夢當主角

HAHA「等比縮小」嗆金鍾國：多練下半身　要兒子多說他好話「才能讓你課金」

HAHA「等比縮小」嗆金鍾國：多練下半身　要兒子多說他好話「才能讓你課金」

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

看更多

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

美枝沒有死！《辛普森家庭》出現「墓碑」網崩潰…製作人緊急回應

10分鐘前0

《藏海傳》超痛快復仇劇！主角威能開到底 埋第2季伏筆真有必要嗎

52分鐘前0

名人豪宅連續遭竊！　布萊德彼特家「遭3嫌洗劫」

1小時前0

演BL陸劇《逆愛》爆紅！　田栩寧漲粉遭傳已婚生子…公司刪文惹議

2小時前914

獨家／捲入富商小三疑雲　樂天DORA無法應援真實原因曝光

2小時前0

6月27日星座運勢／牡羊金錢陸續增長　金牛主動維持感情

2小時前6

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！索賠500萬 經紀人認了：非常無奈

2小時前0

震撼彈！「惡魔總編」安娜溫圖宣布卸任　《穿著PRADA的惡魔》原型是她

3小時前3

腥夫「公廁不倫」劈6女！　佐佐木希忍5年首吐心聲：還沒原諒他

3小時前2

大霈自爆當阿嬤了！在家養上百隻蚯蚓「繁殖能力驚人」　欣慰吐心聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／美秀集團深夜緊急聲明：與修齊即日起停止合作
    11小時前205
  2. 4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！
    2小時前6
  3. 一隻阿圓「解放3套內衣」熱舞！　超兇身材全被拍
    10小時前2821
  4. 張本渝4年遠距戀成正果答應求婚
    9小時前1212
  5. 陸女星「高考造假」遭封殺
    10小時前1212
  6. 捲入富商小三疑雲樂天DORA無法應援真實原因曝光
    2小時前1814
  7. 羅志祥「拒上賀瓏節目」原因曝光！
    16小時前3017
  8. 《辛普森家庭》美枝突被賜死
    16小時前2610
  9. 虞書欣的腰「只有巴掌寬」
    10小時前63
  10. 腥夫「公廁不倫劈6女」　佐佐木希忍5年首吐心聲：還沒原諒他
    3小時前3
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合