4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！索賠500萬 經紀人認了：非常無奈

▲廖峻中風卻傳出廠商寄出存證信函要求履約。（翻攝自臉書）



圖文／鏡週刊

廖峻在今年4月中驚傳三度中風，當時情況危急，緊急送醫住進加護病房，近日返家休養，兒子廖錦德偶爾在社群曬照曝近況之際，卻爆出其經紀公司收到多封來自廠商的存證信函，要求廖峻履行先前已簽訂的演藝合約，索賠金額合計高達近500萬元。對此，經紀人蔣少坦言「非常無奈」，更透露自己是「看新聞才知道他出院」。

本刊掌握獨家消息，廖峻因三度中風，演藝工作全面暫停，卻仍有廠商因誤以為他康復良好，向其經紀公司寄發存證信函或來電要求履約。經紀人蔣少證實：「目前共接獲4廠商寄來存證信函（來電），粗估履約金額約近500萬元。」對於廠商的立場，他表示理解，但也無奈直言：「廖峻三度中風住院後，家屬拒絕探病，對於藝人狀況，也都只能透過新聞才知道。」

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▲廖峻近日返家休養。（翻攝自臉書）



蔣少表示，廖峻中風住院後，家人接手照料後，近況都是從媒體報導才能得知，兒子廖錦德偶爾在社群曬照，日前就Po了一張廖峻的背影照，讓廠商解讀他恢復狀況良好，誤以為廖峻身體狀況無恙，才會向經紀公司提出履約要求。

廖峻三度中風復工遙遙無期，但蔣少強調，廖峻對工作仍具強烈熱情，「他一直都很想工作，即便住院期間也在努力做復健，就是希望早日回到舞台。」



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