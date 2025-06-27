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獨家／捲入富商小三疑雲　樂天DORA無法應援真實原因曝光

記者葉文正／台北報導

中華職棒樂天女孩成員 Dora（小葳葳）近期因捲入當富商小三爭議，目前持續神隱中。21日樂天桃猿公布7月啦啦隊應援班表，Dora的排班全被清空。而根據消息指出，Dora至今無法現身應援有兩大關鍵，一是球團要她擬自清聲明，但她擬的內容與球團的認知相差甚遠；二來她曾表示「跟富商關係不是外界想的那樣，不是因為他有錢。」種種原因讓球團難接受，是以讓她七月繼續神隱，應援數0。

▲樂天DORA暫時無法出來應援 。（圖／翻攝DORA小葳葳IG）

▲樂天DORA暫時無法出來應援 。（圖／翻攝DORA小葳葳IG）

消息人士指出，球團對於DORA態度感到很無奈，目前球團在等她發聲明，因為她不發聲明，不可能讓她假裝沒事回來應援，但是她發的聲明讓球團看過後，都覺得她根本無法自清，最近還一直發美食限動試水溫，外界也好奇DORA究竟要不要出來應援或工作。

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▲樂天DORA暫時無法出來應援 。（圖／翻攝DORA小葳葳IG）

▲樂天DORA有好身材。（圖／翻攝DORA小葳葳IG）

而6/28日DORA原本還有機會，與全體女孩一起出席球團活動，不過更讓樂天疑惑的是，她表示：「我跟對方關係非外界所想，並不是貪圖對方的錢。」更在公司簽下神秘切結書，內容無法對外公開。

▲樂天DORA暫時無法出來應援 。（圖／翻攝DORA小葳葳IG）

▲樂天DORA仍處於是非圈 。（圖／翻攝DORA小葳葳IG）

而外界對於DORA的想法已經謠言滿天飛，加上太久沒有應援，DORA經紀人王映策則表示：「是否上場應援，尊重球團的安排，其他私人問題就不予回應了。」對於記者提問則是三緘其口，話不多說。

▲樂天DORA暫時無法出來應援 。（圖／翻攝DORA小葳葳IG）

▲樂天DORA整個七月都沒排班 。（圖／翻攝DORA小葳葳IG）

而Dora（小葳葳）捲入富商小三疑雲近1個月，不僅神隱社群平台，也消失在球團應援班表，近況成謎。而不只Dora沒有現身，她的緋聞男友林子洧現況同樣引發關切，不過他日前PO出一系列出遊照，當中也不見Dora身影，兩人零互動遭疑已經情變。

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Dora梓梓樂天女孩

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