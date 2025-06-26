看著摯愛生命倒數！南宮珉愛上絕症女演員　《我們的電影》虐戀全汝彬

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+全新愛情劇《我們的電影》由「信看演員」南宮珉領銜主演，他首度攜手全汝彬談起本年度最虐心的愛情，飾演一名獲獎無數的新人導演李濟河，卻擁有「第二部作品詛咒」，經歷5年空白期，遇到身患罕見絕症的演員練習生李多恩（全汝彬飾演），在生命的終點她希望成為人生主角，命運齒輪就此轉動，打造今夏最刻苦銘心的愛情片。

▲南宮珉在《我們的電影》飾演導演。（圖／Disney+提供）



《我們的電影》截至目前播出4集，南宮珉演繹出憂鬱又沉穩內斂的藝術家導演，他被賦予翻拍已逝父親所拍攝的經典電影任務，卻遇到了一位演員練習生李多恩（全汝彬飾演），女生享受生命、活在當下，與他的陰沉氣質截然不同，古怪的舉止漸漸吸引他的目光，才發現李多恩竟是患罕見絕症的病人。

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▼▲南宮珉遇到生命倒數的全汝彬，偶然之下重燃對於電影的熱情，卻也因此愛上女方。（圖／Disney+提供）



一位是為電影奉獻犧牲的導演李濟河，一位是熱愛演戲燃燒生命的演員李多恩，兩人完美詮釋導演與演員的靈魂交織，彼此相知相惜，逐漸對對方產生曖昧情愫。他破天慌讓新人演員李多恩成為電影女主角，女方真摯又動人的演技收服所有投資者。

▲全汝彬雖患絕症，但把握每分每秒活在當下。（圖／Disney+提供）



《我們的電影》就像是一幅完美藝術品，畫面拍得唯美、劇情引起共鳴，全汝彬在絕症與夢想夾縫中堅強求生的模樣刻畫得入木三分，雖然因為病魔一次次地倒下，遭到家人反對演戲，但她總是用最大的笑容面對生命，用相機紀錄每一刻，導演與演員角色之間，交織著現實與電影、夢想與遺憾。

▲《我們的電影》還有前任的情愛糾葛。（圖／Disney+提供）



這段虐戀感情除了因女主角患有絕症，南宮珉與全汝彬的愛出現期限限制以外，還有他與前女友的情感糾葛，這段本已命運多舛的愛情再添波折，讓觀眾大嘆虐心指數破表，而接下來幾集將著墨於主角過去的故事，三人情感出現轉變，增強觀眾的情感共鳴。

▲《我們的電影》在Disney+獨家播出。（圖／Disney+提供）



《我們的電影》每週每周五、六透過Disney+獨家播出，隨著劇情發展，李濟河與李多恩的愛情將走向何方？絕症陰影下是否還能譜出屬於他們的專屬電影？觀眾不容錯過這場用生命拍攝的愛情之作，讓人哭紅眼後感覺特別暢快。戲劇自13日起播出，一共12集。