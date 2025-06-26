韓練習生「私離宿舍又刺青」！　違約遭求償200萬…一審結果出爐

記者張筱涵／綜合報導

南韓演藝圈近日傳出一起練習生與經紀公司之間的合約糾紛。曾隸屬某知名娛樂公司的練習生A某，因未經公司同意擅自離開宿舍並私自進行刺青，遭經紀公司提告要求高達韓幣8000萬元（約台幣200萬元）的賠償。不過法院最終認定違約情節不屬重大，裁定A某僅需賠償韓幣500萬元（約台幣12.5萬元）。

根據23日南韓法律界消息，首爾中央地方法院民事第96單獨部法官李白奎指出，A某在2018年6月與該娛樂公司簽訂專屬合約。合約中明確規定，藝人應維持公眾形象，禁止在未經同意下進行刺青、染髮、談戀愛、出入夜店、飲酒或吸菸等行為，若違反，將每次支付韓幣3000萬元（約台幣75萬元）違約金。

但A某於同年10月違反規定，未經公司同意擅自離開宿舍，並在脖子後方秘密刺青。該行為遭公司警告後，他與其他出道組成員關係惡化，最終未能列入最終出道名單。此後，A某主張合約無效並提告，案件一路打到最高法院，最終A某勝訴，法院認定經紀公司未履行提供結算資料等義務，導致信賴破裂。

雖然合約被判無效，該娛樂公司仍對A某提出反訴，要求賠償合約解除與違約金共韓幣8000萬元（約台幣200萬元）。法院審理後部分支持經紀公司訴求，但同時指出：「雖然A某違反合約，但離宿行為僅發生一次，刺青部位小且不明顯，違規程度輕微，若依合約要求高額賠償，將違反善良風俗原則。」最終裁定A某須賠償韓幣500萬元（約台幣12.5萬元）。

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目前經紀公司不服判決結果，正準備提出上訴，雙方法律攻防仍將持續。