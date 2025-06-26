11年前嫁豪門淡出！「台大五姬」吳依潔罕見更新　39歲絕美自拍

記者張筱涵／綜合報導

曾被封為「台大五姬」之一的39歲前主播吳依潔，2014年嫁給旺台教育文化基金會董事長蔡紹仁後淡出演藝圈，日前不只和主播陳海茵、高毓璘聚會，她也難得更新了社群平台。

▲陳海茵、高毓璘、吳依潔聚會。（圖／翻攝自FACEBOOK／新聞主播 陳海茵）。（圖／翻攝自Instagram／joywu1227



在陳海茵更新的合照中，吳依潔維持一貫的長直黑髮，臉龐與過去幾乎無異，身材也依舊纖細，完全看不出已是三寶媽。三位氣質女主播合體，立刻掀起網友熱議，留言大讚：「三個都是美女」、「三位美女主播亮眼美麗又漂亮」。

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陳海茵也在貼文中分享三人近況，透露「（小孩）考完期末考、準備放暑假了！媽媽們好開心～」她開心表示，孩子放暑假意味著暫時脫離日常接送與陪寫功課的壓力，「雖然我應該到了八月就會覺得怎麼還不開學啦？哈哈」，引起許多家長共鳴。

吳依潔婚後轉任旺台教育文化基金會執行長，並專心相夫教子。她去年12月在社群平台上傳慶生照後，直到6月中旬才有更新並解釋久沒出現只是懶惰而以，而她6月15日也分享赴展覽的美照，並寫道：「沉浸在莫內時，沒有比德布西更合適的音樂，太美。」穿著牛仔襯衫搭配黑色牛仔褲與毛帽的她展現另一種率性風格，低調仍難掩優雅氣質。

▲▼吳依潔穿著牛仔裝對鏡自拍。（圖／翻攝自Instagram／joywu1227）



▲▼吳依潔分享看展側拍。（圖／翻攝自Instagram／joywu1227）

