白冰冰不捨好友余丹丹 徹夜未眠前往告別式送最後一程

記者葉文正／台北報導

白冰冰與資深藝人余丹丹是出道時的好友，余丹丹生病時怕狀態不好看，婉拒白冰冰去探病，讓她留下遺憾，未見到她最後一面，因此即使錄影到半夜，整夜沒睡的她還是一早與好友曹金鈴去參加余丹丹的告別式，送她最後一程，她說：「心中滿滿的不捨，家屬很低調，但她過去唱了不少好歌，我覺得不能就這樣無聲無息的走了，希望大家可以緬懷她。」

▲白冰冰(中)過去前往上海時，都會去拜訪余丹丹夫妻。（圖／長興影視）

余丹丹是童星出道，5歲就開始唱歌，演過不少歌仔戲，曾與李如麟歌仔戲團，唐美雲歌仔戲團合作，也唱過〈總是為著愛〉、〈憶戀思景〉等當年紅極一時的歌曲，也曾參與連續劇《草螟弄雞公》的演出。白冰冰出道後不久在華視認識她，兩人曾是同事，由於家庭環境都不好，因此更是惺惺相惜、同甘共苦，一起加油努力。

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▲白冰冰難忘好友余丹丹。（圖／長興影視）

余丹丹在結婚後就急流湧退，淡出演藝圈，跟著做生意的老公移居上海，白冰冰懷念地說：「丹丹的老公很善良，也很好客，以前去上海都會盡地主之誼招待我們。」2003年白冰冰在上海拍《雙響炮》就常去他們的餐廳吃飯，她與余丹丹有著50年的好交情。

白冰冰也透露，他們夫妻人都很好，但人善被人欺，曾被人倒債2億台幣，「他是信任朋友才借錢給對方，但對方竟欠錢不還，當時他們還有請我幫忙，我前面打給債務人都還有接電話，後面就都不接，這件事對他們夫妻的打擊很大。」白冰冰很氣憤地說：「就是有那種人，欠人家很多錢，黑道來討債就趕快還，但跟善良的人借錢就不還。」

白冰冰很敬佩余丹丹的老公，他為了陪老婆抗癌，從生意場退下來陪她，「我之前數度邀請他們夫妻到我峨媚的住處遊玩散心，丹丹都說等她身體好了一定來，沒想到再也沒有機會了。」余丹丹生病時，白冰冰想去看她，但都被婉拒，讓她徒留遺憾，更覺得要珍惜當下，有想見的朋友，就趕快約碰面。白冰冰在余丹丹的告別式上鼓勵余丹丹的老公和3個小孩要加油，並徵得家屬同意，特別在《誠懇逗陣》(https://youtu.be/ISlgybZi9B8)的節目分享余丹丹2首知名的歌曲〈總是為著愛〉、〈憶戀思景〉，希望大家記得她最愛的好朋友--余丹丹。