尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

記者王靖淳／綜合報導

南韓女團FANATICS出身的尹到怡，日前與台灣成員李家儀一起到澎湖遊玩，沒想到卻遭知名海產店老闆以輕佻語氣抱怨，影片曝光後掀起不小討論。為此，她今（25）日在IG針對近期風波列出3點發聲了！

▲尹到怡到澎湖吃海產遇到無禮老闆。（圖／翻攝自YouTube）

尹到怡表示，當天與友人於晚間9點多進入店內，約11點左右離開，並指出「Google地圖顯示營業時間至12點」，因此否認老闆所稱的「三更半夜、超過12點」說法。此外，她也解釋，抵達店家時有詢問是否能用餐，老闆並未表示已打烊，因此才會留下點餐。

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對於部分網友質疑影片經過剪輯，尹到怡解釋當下錄影中斷的原因，強調自己並無刻意篩選內容。她透露，餐點送上後正準備開始錄影時，老闆突然生氣地將食物收走，讓她錯愕。她補充，與老闆的對話當時多以台語與中文夾雜進行，「我們聽不太懂，只是出於禮貌對他微笑。」此外，她坦言「到現在還是不明白老闆說的『一半』是什麼意思」，但強調和友人都記得過程並未有任何冒犯行為。

▲尹到怡。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）

最後，尹到怡在文末向澎湖的民眾及相關店家致歉，並透露已捐款新台幣5萬元給澎湖家扶基金會，表達彌補之意。她強調，第一次造訪澎湖留下美好印象，也期待未來能再次與家人朋友前往，「再次說明，我只是對當天的用餐體驗感到不開心，並非對整個澎湖，感謝大家，今後我會繼續拍影片分享美食、風景和生活。」

【尹到怡IG全文】

大家好 關於澎湖影片，我想整理一下我的立場。

一直以來我都沒有表達任何立場，是因為我不希望事情繼續擴大。

但我希望能解釋一些誤會

講出來我心情也會比較放鬆

1.

我們是21點多到、23點左右離開。

Google地圖上寫的營業時間是到晚上12點

不是老闆說的三更半夜、超過12點

當我們抵達店家的時候，有幾位客人剛好要離開。

我們當時有詢問老闆是否可以用餐。

如果老闆當下說已經打烊了，我們原本會立刻前往其他店家。

但老闆並沒有說已經結束營業，也沒有說不能賣餐點。

2.

我所上傳的影片內容，並沒有剪輯成只對我有利的版本。

有人問為什麼影片裡沒有拍到老闆收走食物之前的畫面

是因為經過前面的對話，我已經不想拍攝與老闆對話的過程，

所以在那之前就停止了錄影。

只是餐點到的時候我想拍攝一下我吃幾口的畫面

而當我準備重新開始錄影的時候，老闆突然生氣並把食物收走了。

沒有被錄下來的那段對話，其實並沒有什麼特別的內容。

當時女老闆不在場，而老闆使用台語與中文交錯講話，

我們聽不太懂，只是出於禮貌對他微笑。

但老闆卻對我們說：「你們笑什麼？」接著就把餐點收走了。

直到現在我還是不明白老闆所說的「一半」是指什麼意思，

我們當下也沒特別回答甚麼，只是笑，所以覺得不會有讓他誤會生氣的地方

這部分我跟家儀完全記得，我們認為就是老闆喝很醉

3.

如果因為拍攝讓老闆感到不悅，對此我真心表示歉意。

我來澎湖只是記錄當天所拜訪的所有店家和旅遊行程

我剛進店時只拿手機非常近地拍攝我的臉

打招呼聊天時，老闆已經知道我是YouTuber，之後才開始拍影片中那段對話，但手機一直是拍我自己

我們也不知道老闆因此不高興

如果當時老闆直接對我說「請不要拍攝」，我一定會馬上停止錄影。

以上就是我想表達的全部立場。

我真心希望這件事不要擴大到整個澎湖，我只是想分享在那間餐廳的不舒服心情而已。

我第一次到澎湖旅遊，整體經驗非常滿意，也有很多非常親切的人們，未來想帶家人和朋友再來玩。

在這幾年拍片中，我也知道台灣有非常多好人，正是因為有這些善良又熱情的人

我才能在台灣適應得很好，並過得很開心。

這次造成這麼大的風波，我沒有預期到，事件上升到整個澎湖，我很抱歉

我捐款至澎湖家扶基金會50000元整 這是我的能力所及 可以做的事

非常抱歉 影響其它店家 以及 整個澎湖的紛擾

再次說明，我只是對當天的用餐體驗感到不開心，並非對整個澎湖

感謝大家，今後我會繼續拍影片分享美食、風景和生活