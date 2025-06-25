林柏宏衰捲家中財務風波！　當兵學弟揭昔日互動：多麼可貴的特質

記者王靖淳／綜合報導

藝人林柏宏最近衰捲家中長輩的財務糾紛，為此他昨（24）日發聲明回應此事並感謝各界關心，消息曝光後引發熱議，就連網紅鬼才阿水也在臉書發文，透露林柏宏是他當兵時的學長，並分享自己與對方的私下互動。

▲ 林柏宏最近衰捲家中長輩財務糾紛。（圖／記者黃克翔攝）



鬼才阿水透露，自己在剛入伍時剛好銜接林柏宏的工作，因此在對方退伍前兩週有較多接觸，印象中「他的人非常親切。」即便當時東引島資源匱乏、設備老舊，林柏宏仍毫無怨言，認真親切地完成工作交接，讓鬼才阿水留下深刻印象，「我在跟他詢問的時候，完全不會聽到他有任何抱怨或是無奈，他也很是認真跟親切的去交接相關工作，所以我對他印象是很好的。」

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鬼才阿水也提到，林柏宏當年因參加節目《星光大道》已小有名氣，許多長官對他並不陌生，但他面對各階層人員一律態度客氣，對剛入伍的學弟也十分有禮，「一般的老兵在待退時心態都很懶散，至少我到最後一刻都看到他戰戰兢兢在自己的工作上，後來我直到退伍才明白，那是多麼可貴的特質。」

▲鬼才阿水發文談林柏宏。（圖／翻攝自Facebook／鬼才阿水Awater）

談到近期林柏宏捲入家中長輩的財務糾紛，鬼才阿水坦言感到莫名其妙，同時也不禁聯想到當年歌手張韶涵也發生過類似情形，最後選擇離開台灣，「我不想再看到這種事情發生，同時也想起了當兵時的事情。不講別的，我們在一線東引島當兵一年，就都屌打那些閃兵逃兵的啦。」