跟許光漢沒問題！　張軒睿正面回應「否認兄弟情逝」：我們很OK

記者黃庠棻／台北報導

男星張軒睿過去與許光漢、章廣辰在2017年演出林心如製作的台劇《我的男孩》結緣，後成為演藝圈知名的兄弟檔，怎料近期卻傳出他與許光漢的感情生變，雙方已許久沒聯絡，先前他承認雙方「有一段時間沒聯絡了」，今（25）日又被問到這個話題也鬆口兩人兄弟情的細節。

▲許光漢、張軒睿是演藝圈好友。（圖／何樂音樂提供）

台劇《我們與惡的距離 II》播出後，引起許多網友追劇風潮並引起熱烈討論，今（25）日該片舉辦媒體訪問，主演蔡振南、于子育、詹子萱、張軒睿皆一同出席，大方分享拍攝時的趣事。其中，張軒睿談及劇中為了逃離蔡振南的壽宴，假裝有電話打來卻被女友詹子萱抓包，笑說「真的覺得場合格格不入啦」。

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▲于子育、詹子萱、蔡振南、張軒睿出席《我們與惡的距離 II》媒體聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

不過，張軒睿在採訪中又被問及與許光漢的兄弟情，這一次他沒有面露尷尬表情，大方正面回應，說道「我們很OK啊」，坦言看到新聞後兩人關係也不會尷尬，自己跟朋友本來就不是會常常聯絡的關係，通常都是久久聯絡一次，雖然雙方還沒見到面，但之後見面也不會尷尬。

▲張軒睿談及與許光漢的兄弟情。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，張軒睿也表示自己與許光漢雖久違見面，但也沒有到「一整年都沒見」，只是雙方沒有特別約見面，直接否認了「兄弟情逝」的傳聞。被問及兩人之前是否因為「影視資源分配不均」而產生嫌隙，他一頭霧水說了「蛤」一聲，直呼「不曉得」，聽到對方到韓國拍戲他也給予祝福「超好的」。

▲張軒睿談及與許光漢的兄弟情。（圖／記者周宸亘攝）