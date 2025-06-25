林柏宏遭爆料逼還父債！宋芸樺私訊關心　他暖回：抱歉讓妳被問到這件事

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏近來衰捲家族父執輩的財務糾紛，家中長輩對媒體爆料，只為逼他出面處理和他毫無相干的父親債務，網路上幾乎一面倒力挺林柏宏，更多人分享曾經見證過的林柏宏美談。對此，合作電影《96分鐘》的宋芸樺，25日出席活動時也力挺，「我眼中的林柏宏是非常溫暖的人。」

▲宋芸樺、林柏宏在《96分鐘》演出夫妻，兩人日前才在台北電影節首映會合體。（圖／記者黃克翔攝）

宋芸樺25日出席活動，透露也是看新聞才知道林柏宏的家庭紛爭，得知後第一時間有傳訊息關心林柏宏，「他知道我今天有活動，還跟我說，如果有問到他的問題，他很抱歉。」

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宋芸樺坦言，自己眼中的林柏宏是非常溫暖的人，但因為是家務事，外人也很難用自己的角度評論：「希望他一切都好，然後因為知道接下來會和他一起宣傳新片很開心，希望他心情不要被影響。」近日她將回到LA生活，之後9月再回台宣傳新片《96分鐘》。

▲宋芸樺出席活動。（圖／品牌提供）

宋芸樺擔任本屆台北電影節影展大使，同時也與劉品言、夏于喬、楊謹華一起舉辦大使論壇。她笑說很累但充實：「我最近看了好多電影，呀有時候一天2、3部，突然覺得很久沒有花這麼長的時間，把自己沉浸在那個電影院裡面，所以所以有點想念這種感覺，我就覺得天啊電影院千萬不能亡！」她坦言雖然大環境的觀影習慣在改變，但電影院還是有不可取代的魅力。