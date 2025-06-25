八點檔《台灣霹靂火》改編成遊戲！玩家「用嘴砲對決」還能談戀愛

記者黃庠棻／台北報導

獨立遊戲開發與發行商 Eastasiasoft Limited日宣布，視覺小說遊戲《Re:Burn 台灣霹靂火》將於 2025 年正式推出，登陸 Nintendo Switch、PlayStation 4｜5、Xbox One、Xbox Series X|S、Steam 及 Microsoft Store（Windows）等主流平台。

▲經典八點檔《台灣霹靂火》改編成遊戲。（圖／三立提供）

本作由台灣團隊Toii Games開發，改編自三立台灣台經典八點檔《台灣霹靂火》，該劇曾創下高收視紀錄，以兩大家族的恩怨情仇為主軸，結合商業鬥爭與錯綜複雜的愛恨糾葛，角色善惡交錯、劇情高潮迭起，至今仍被譽為台劇經典之一。

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▲經典八點檔《台灣霹靂火》改編成遊戲。（圖／三立提供）

劇中李正賢（陳昭榮飾）、周碧玉（張鳳書飾）、劉文聰（秦楊飾）、李艷萍（苗可麗飾）等人物，皆成為八點檔代表性角色，劇中金句至今仍於網路流傳並被綜藝節目模仿引用。

▲《台灣霹靂火》是台灣經典八點檔。（圖／翻攝自YouTube）

《Re:Burn 台灣霹靂火》以玩家熟悉的動漫風格重新詮釋原作角色，完整呈現原劇精華劇情，更透過視覺小說玩法讓玩家成為故事的主導者。遊戲採分支式劇情設計，玩家將透過不同的選擇影響角色間的好感度與事件走向，不僅可體驗原劇的經典結局，還能開啟遊戲專屬的嶄新結局。隨著劇情進展，還可解鎖影集中的經典場景與名場面，讓粉絲們重溫當年感動。

▲經典八點檔《台灣霹靂火》改編成遊戲。（圖／三立提供）

本作特別設計多視角章節玩法，玩家可從不同角色出發，在城市地圖中自由探索事件節點，並透過嘴砲對決、出示股權證據等獨特互動方式，與章節頭目一較高下。玩家可自由組合具備不同屬性的支援夥伴投入對抗，打造屬於自己的策略團隊。

▲經典八點檔《台灣霹靂火》改編成遊戲。（圖／三立提供）

另外，戀愛元素作為八點檔的重要靈魂，也在遊戲中獲得精彩詮釋。玩家可與劇中角色發展親密關係，透過「獨處時光」與探索地圖中的特殊地點「牽手宮」，觸發情感對話與好感度成長，影響戀情發展與最終結局。所有已完成的章節亦支援重複遊玩，讓玩家自由嘗試不同選項與故事路線，盡情探索多重可能性。

▲經典八點檔《台灣霹靂火》改編成遊戲。（圖／三立提供）