陳怡蓉驚爆「丈夫事業危機」　竟與貴婦奈奈有關…隔7年復出拍戲

▲陳怡蓉（左）和醫生老公薛博仁（右）連袂出席聖緹雅醫療集團春酒。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

圖文／鏡週刊

今年三月，陳怡蓉出席老公薛博仁「聖緹雅醫療集團」的春酒，鬆口說等6歲的女兒今年開始上小學後準備復出；對此她笑說：「能對戲的對象只有老公和女兒，但老公的戲路比較窄，只能演愛情武打戲，最常陪演的是女兒，近期我擅長扮演各種動物，最新學習的是靈魂！」陳怡蓉的上一部作品，已是7年前葉天倫所執導的影集《雙城故事》。

本刊接獲消息，就在陳怡蓉準備復出拍戲賺錢之際，她的老公薛博仁也正在焦頭爛額之中。醫美界傳出薛博仁另砸大錢開的「安珀琢玉診所」經營多年，除了沒賺錢，就連當初一起合作的柯威志也離開了；而且回歸一切的起頭，竟然跟貴婦奈奈一案有關。

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▲貴婦奈奈（中）與前醫師男友黃博健涉吸金上億元，潛逃加拿大7年後返台，被調查局押解歸案。

回顧貴婦奈奈的「前男友」黃博健2011年與他爸爸黃立雄創立「杏立博全醫美診所」，業績曾經傲視全台，只是後來隨著犯上詐欺罪名，診所也因為他吸金捲款潛逃、成了通緝犯而惡性倒閉；當時是2018年，一路幫忙黃博健賺錢的旗下名醫也就頓失工作。

▲貴婦奈奈（右）寫信向檢調高層喊冤，強調未參與前男友黃博健（左）經營的醫美診所，與倒閉風波無關。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

回顧貴婦奈奈的「前男友」黃博健2011年與他爸爸黃立雄創立「杏立博全醫美診所」，業績曾經傲視全台，只是後來隨著犯上詐欺罪名，診所也因為他吸金捲款潛逃、成了通緝犯而惡性倒閉；當時是2018年，一路幫忙黃博健賺錢的旗下名醫也就頓失工作。

▲2019年時，貴婦奈奈發文表示醫美診所破產。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）





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