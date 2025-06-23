博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻！喜劇演員同步跟上　網吃瓜：案情不單純

記者孟育民／台北報導

薩泰爾娛樂今（23）日發出聲明宣布與喜劇演員賀瓏「理念不合」終止合約，為此他事後發聲回應解約，透露自己昨天被告知此事，同時也在文中坦承已故喜劇演員天殘是他的前女友。賀瓏遭薩泰爾大動作切割，如今官方平台、博恩、宜岑等人紛紛都退他IG追蹤，昔日工作夥伴疑似撕破臉，讓網友直呼「案情不單純」。對此，薩泰爾目前僅切割聲明，對於後續不再回覆。

▲博恩退追賀瓏IG。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

事實上，博恩在2018年和謝政豪成立「薩泰爾娛樂」，賀瓏當年應博恩邀請正式加入團隊，成為《博恩夜夜秀》的寫手與演員，並在第三季第二集擔任主持人從而與博恩正式簽約成為旗下藝人。

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先前賀瓏在節目中，因為王志安模仿及嘲諷陳俊翰律師，賀瓏未即時制止，引發網友批評歧視身障者。博恩受訪時透露，事件爆發當天剛好有進辦公室，看到賀瓏就有拍拍他的肩給他安慰，暖心說：「你沒有做錯太多事情！」用實際行動力挺員工。如今過往恩情不再，令人惋惜不已。

▲賀瓏。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung）

另外，賀瓏在沉默兩個月後，發文證實曾與天殘有過一段情，在今年四月結束長達六年半的感情，同時也公開女方生前最後留下的文字，內容說明了兩人是和平分手。而不久前，賀瓏和Albee被網友捕捉到同遊日本，在大阪的梅田藍天大樓觀景台，兩人一身休閒裝扮玩自拍，不過互動卻相當親密，賀瓏不時用手捧著Albee的臉，女方也給予笑容回應，還牽起他的手，空氣中瀰漫著粉紅泡泡，關係非比尋常，引發網友熱議。