歐陽妮妮「甜讚張書豪神隊友」　當媽半年吐心聲：讓我很做自己

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽妮妮和藝人張書豪在去年6月宣布結婚，今年元旦生下兒子「睦睦」，平時會透過社群記錄育兒日常的她，最近在IG開放網友問答。為此，她除了分享當媽後的生活之外，同時也甜誇張書豪是神隊友，讓她可以很做自己。

▲歐陽妮妮甜讚張書豪神隊友。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

透過歐陽妮妮分享的問答截圖可見到，有粉絲留言稱讚她生完小孩前後都漂亮，並好奇問她瘦身秘訣。對此，歐陽妮妮坦言：「目前還有兩公斤在身上，還沒開始減肥。」她透露懷孕期間變胖16公斤，產後身材恢復得快，主要歸功於全母奶，「睦（兒子）到五個月以前基本上都可以全母奶」，近期因應不上寶寶需求，才開始逐漸退奶。

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▲歐陽妮妮開放網友提問。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

面對網友詢問當媽後生活有何改變，歐陽妮妮也坦言，「以前的生活都是自己想幹嘛，都是以自己為主，現在有了兒子，大部分都是以孩子為主了。」她也感謝老公張書豪給予的支持與空間，「謝謝我的神隊友，還是讓我很做自己。」談到育兒態度，歐陽妮妮表示，希望成為開心快樂的媽媽，因為她深信情緒會傳染給孩子，「小孩子是能感受到父母的情緒的，只有自己開心快樂，整個家庭才會快樂幸福。」