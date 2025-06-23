李怡貞抓包「老公曖昧女員工」深夜陪聊！　嘆想離婚：願打10年官司

記者顧齊祐／綜合報導

知名網紅律師李怡貞近日登上節目《單身行不行》，分享自己婚後的情感波折。她透露與丈夫從大學時期就開始交往，婚後兩人攜手創業，然而丈夫的「異性緣」卻成為婚姻的一大挑戰，甚至讓她一度萌生離婚念頭。

▲李怡貞丈夫的異性緣非常好。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



李怡貞表示，夫妻共同創辦的公司以女性員工居多，丈夫常以「哥哥」的身分關懷員工，甚至多次陪聊至深夜。某次，她察覺丈夫與一名女員工的聊天內容超越了職場範疇，涉及生活細節與情感安慰，讓她感到不安。

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▲李怡貞的丈夫常以「哥哥」的身份關懷員工。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



▲李怡貞丈夫與女員工的聊天過從甚密。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

更讓她感到疑慮的是，該名女員工曾建議丈夫更換公司的法律顧問，而李怡貞正是當時的法律顧問。此外，情人節期間，女員工還刻意安排與丈夫一同出差拜訪客戶，舉動令人匪夷所思。李怡貞坦言，這些行為已超過她的容忍範圍，夫妻因此展開多次溝通。丈夫也承諾讓該女員工離職，但對方僅以留職停薪的方式暫時離開，後來又悄悄回到公司。

▲女員工甚至建議李怡貞的丈夫更換公司法律顧問。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



▲該名女員工留職停薪後，又悄悄回到公司。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

忍無可忍的李怡貞決定親自出面，到公司與女員工對質。她當場表達多年來的委屈與不滿，但女員工態度強硬，甚至挑釁地質問「請問這間公司的實際負責人是誰」。夫妻因此事爭執不休，李怡貞坦言，曾與丈夫認真討論離婚，並表示若真的走到這一步，她願意耗費十年時間打官司。

▲李怡貞與丈夫曾認真考慮離婚。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



最終，事件以該名女員工正式離職告終，家庭危機才得以暫時平息。不過李怡貞仍認為還有疑慮，擔心對方可能再次復職。她說：「離職隨時都還可以再復職，她之前都可以做過留職停薪了，誰知道。」

▲李怡貞對女員工離職之事仍保持疑慮。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）