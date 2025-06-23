才喊「出家、破產」！黃安回台灣了　現身小吃攤嗑台式早餐

▲黃安曬出久違台式早餐，重回2年前老店。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

62歲資深歌手黃安近期罕見「回台」行蹤曝光，他今（23日）上午在微博曬出人在台灣享用早餐的影片，透露再度造訪一家2年前視網膜剝離期間曾去過的豆漿店，並開心表示，老闆娘熱情招呼並誇他：「氣色一次比一次好，今天最好！」黃安語氣輕鬆，強調自己「其實什麼也不用說，也沒必要解釋什麼」，彷彿回鄉踏實感油然而生，引發網友熱議。

重返視網膜剝離時初訪早餐店，黃安貼出影片中，他在豆漿店大啖水煎包、鹹豆漿等台式經典早餐，分享從小吃到大的家鄉味。他回憶，2年前因視網膜剝離回台療養時，首次造訪這間早餐店，今天重訪不禁感慨：「一晃眼2年了！」

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黃安更透露，老闆娘熱情招呼並誇讚：「你每次來氣色都越來越好，今天最好！」讓他忍不住笑說：「面相是靈魂的模樣，氣色是五臟的現況，看來這2年我修得不錯哦，阿彌陀佛，謝謝！」

黃安在影片中不忘科普自己「養生吃法」，強調「先吃蛋再吃水煎包，就不會血糖震盪」，展現對健康的重視。他坦言這次拍早餐影片的原因，其實是因為網友留言關心：「安哥怎麼好幾天沒曬早餐啦？」於是決定再曬一波家鄉豆漿味。

事實上，黃安日前才在微博感性寫下過去30年來的人生風雨，包括2次病危、1次破產、2次被告，「還被台灣人討厭、連續20年不得上中國綜藝節目」。



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