6月26日星座運勢／牡羊財運爆發、天秤愛情事業兼得 魔羯忙到身兼多職
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：要有信心應對
感情：真心才能長久
財運：精進財金知識
幸運色：鵝黃色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：成效持續成長
感情：多保持神秘感
財運：有進財多行善
幸運色：湖水綠
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：業界前輩指點
感情：麵包愛情兼得
財運：天佑樂好施者
幸運色：天空藍
貴人：獅子
小人：牡羊
【土象星座】
工作：身兼多項職務
感情：化解不必爭執
財運：拓展收入業務
幸運色：海藍色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：後退就是向前
感情：心急適得其反
財運：有望獲得獎金
幸運色：米白色
貴人：天秤
小人：射手
工作：事業充滿矛盾
感情：有望出現善緣
財運：衡量信用價值
幸運色：鐵灰色
貴人：天蠍
小人：金牛
【水象星座】
工作：要求過於嚴苛
感情：不要過度心急
財運：資金分配得當
幸運色：粉晶色
貴人：處女
小人：天秤
工作：培養客戶信任
感情：尷尬氣氛緩解
財運：避免風險行為
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：工作機會增加
感情：感情順利發展
財運：親友不可談錢
幸運色：墨綠色
貴人：雙魚
小人：處女
【火象星座】
工作：歡慶業績成長
感情：有機會可脫單
財運：財運能量強盛
幸運色：白銀色
貴人：牡羊
小人：水瓶
工作：討論眾說紛紜
感情：容易產生誤會
財運：收益獲利滿滿
幸運色：冷紫色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：營運政策調整
感情：少點不苟言笑
財運：虧損認賠殺出
幸運色：可可色
貴人：金牛
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響