ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「小龍女」賴可熱戀！親回約會細節
「天生理財高手」星座Top 3
MIRROR姜濤墜海後首現身！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

劉端端 賀瓏 Albee 尹到怡 黃子韜 徐藝洋 賴可 林佳緯

6月26日星座運勢／牡羊財運爆發、天秤愛情事業兼得　魔羯忙到身兼多職

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：要有信心應對

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：真心才能長久

財運：精進財金知識

幸運色：鵝黃色

貴人：雙子

小人：巨蟹

雙子座

工作：成效持續成長

感情：多保持神秘感

財運：有進財多行善

幸運色：湖水綠

貴人：巨蟹

小人：雙魚

天秤座

工作：業界前輩指點

感情：麵包愛情兼得

財運：天佑樂好施者

幸運色：天空藍

貴人：獅子

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：身兼多項職務

感情：化解不必爭執

財運：拓展收入業務

幸運色：海藍色

貴人：水瓶

小人：魔羯

金牛座

工作：後退就是向前

感情：心急適得其反

財運：有望獲得獎金

幸運色：米白色

貴人：天秤

小人：射手

處女座

工作：事業充滿矛盾

感情：有望出現善緣

財運：衡量信用價值

幸運色：鐵灰色

貴人：天蠍

小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：要求過於嚴苛

感情：不要過度心急

財運：資金分配得當

幸運色：粉晶色

貴人：處女

小人：天秤

天蠍座

工作：培養客戶信任

感情：尷尬氣氛緩解

財運：避免風險行為

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：天蠍

雙魚座

工作：工作機會增加

感情：感情順利發展

財運：親友不可談錢

幸運色：墨綠色

貴人：雙魚

小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：歡慶業績成長

感情：有機會可脫單

財運：財運能量強盛

幸運色：白銀色

貴人：牡羊

小人：水瓶

獅子座

工作：討論眾說紛紜

感情：容易產生誤會

財運：收益獲利滿滿

幸運色：冷紫色

貴人：魔羯

小人：獅子

射手座

工作：營運政策調整

感情：少點不苟言笑

財運：虧損認賠殺出

幸運色：可可色

貴人：金牛

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

14小時前

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

12小時前

網酸：賀瓏、Albee很色！　釣出薩泰爾CEO「諷刺回覆」引遐想

網酸：賀瓏、Albee很色！　釣出薩泰爾CEO「諷刺回覆」引遐想

13小時前

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

14小時前

「真人娜美」泉里香結婚了！老公是日本超帥國腳　小倆口齊公開喜訊

「真人娜美」泉里香結婚了！老公是日本超帥國腳　小倆口齊公開喜訊

10小時前

「小龍女」賴可被抓包熱戀統一獅球員　親回約會細節獲球迷大讚

「小龍女」賴可被抓包熱戀統一獅球員　親回約會細節獲球迷大讚

10小時前

吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！「接妻兒回家」被狗仔直擊溫馨互動

吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！「接妻兒回家」被狗仔直擊溫馨互動

1小時前

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點「沒否認嬰兒身分」

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點「沒否認嬰兒身分」

12小時前

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年…親姊4問「為何不能」

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年…親姊4問「為何不能」

21小時前

賀瓏桃花劫遭切割另有內幕！「歧視風波」陷2窘境…第1季慘賠500萬

賀瓏桃花劫遭切割另有內幕！「歧視風波」陷2窘境…第1季慘賠500萬

3小時前

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證了」！邀拉斯維加斯工作　收17場尾牙超狂

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證了」！邀拉斯維加斯工作　收17場尾牙超狂

21小時前

被爆戀上賀瓏　Albee過往言論又掀風波！曾認最快兩周可睡一起

被爆戀上賀瓏　Albee過往言論又掀風波！曾認最快兩周可睡一起

3小時前

熱門影音

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」
張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」
哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德

哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德
63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」

63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」
徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」

徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」
張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！

張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！
賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

林柏宏首發聲！遭叔伯逼面對父債　「從成年後扛家計償還多筆債務」

林柏宏首發聲！遭叔伯逼面對父債　「從成年後扛家計償還多筆債務」

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

賀瓏憔悴現身天殘告別式　「兩人生前合影曝光」

賀瓏憔悴現身天殘告別式　「兩人生前合影曝光」

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

昌珉突襲鐵粉婚禮...擔心會冷場　女粉一見他嚇到「倒地＋泛淚」XD

昌珉突襲鐵粉婚禮...擔心會冷場　女粉一見他嚇到「倒地＋泛淚」XD

看更多

【情侶帶單身朋友散心】突親嘴放閃他傻眼爆粗口XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前10

GD傳明年攻上大巨蛋！　籌備進度曝…小巨蛋7月連唱3天票房秒殺

1小時前84

陳文茜敗血症緊急手術！「手臂裝緊急血管」勇敢高舉：我衷愛的世界

1小時前30

差點去當廚師！意外成為電影主角　泰國男星萬洛隆甘迦：台灣像第二個家

1小時前0

《迪士尼兒童音樂劇》首登台北TICC！10月連演8場　米奇、蜘蛛小隊齊聚

1小時前35

吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！「接妻兒回家」被狗仔直擊溫馨互動

2小時前0

6月26日星座運勢／牡羊財運爆發、天秤愛情事業兼得　魔羯忙到身兼多職

2小時前84

Albee被爆「親戚幫做整形手術」首回應！只認有醫美：太痛直接放棄

2小時前11

李國毅出任傳藝金曲獎宣傳大使　拜師學藝挑戰京劇演出

3小時前11

才獲蕭煌奇提拔出道　男團成員爆「恐先有後婚」：我們有些地方蠻像

3小時前93

被爆戀上賀瓏　Albee過往言論又掀風波！曾認最快兩周可睡一起

讀者迴響

熱門新聞

  1. AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死
    14小時前3411
  2. 《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應
    12小時前6
  3. 網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字
    13小時前1613
  4. 尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉
    14小時前2831
  5. 真人娜美結婚了！老公是日本超帥國腳
    10小時前1811
  6. 「小龍女」賴可熱戀統一獅球員　親回約會細節
    10小時前68
  7. 吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！　接妻兒回家被狗仔直擊
    1小時前65
  8. 徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點
    12小時前101
  9. 「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年
    21小時前3035
  10. 賀瓏桃花劫遭切割另有內幕！　「歧視風波」陷2窘境
    3小時前209
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合