小娟操刀製作！Baby DON'T Cry沒出道爆爭議「MV這幕想到保險套」　公司道歉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣天王PSY成立的經紀公司P NATION即將推出首隊女團Baby DON'T Cry，找來人氣女團i-dle隊長小娟操刀製作，由PSY欽點交付任務。只是，團體日前推出MV預告，成員幾乎都未成年，卻出現與保險套相似的包裝，雖然內容物是糖果，但引起韓網抗議表示「成員都未成年卻有性暗示」、「不太妥吧」，對此，P NATION於22日正式道歉，承諾會把該片段刪除，並解釋即將公開的完整MV中，無論任何部分，都沒有包含任何煽情或過度性感的演出，很抱歉引起誤會。

▲Baby DON`T Cry還沒出道，MV預告就先爆出爭議，這幕令網友想到保險套。（圖／翻攝自YouTube）



Baby DON'T Cry是PSY公司第一組女團，公司傾入所有資源打造，找來小娟操刀製作，4位成員長相甜美又出眾，光是形象照公開後，就引起熱烈討論。新歌〈F Girl〉MV預告短片於日前公開，怎料，其中一幕4人拿起小型的四方形包裝袋結帳，令眾多粉絲聯想到「保險套」，下一秒才公佈正解其實是糖果。這幕掀起韓網反對聲浪，認為成員幾乎都未成年，硬是扯到這段聯想很不應該。

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▲▼Baby DON`T Cry成員幾乎都未成年，M這幕遭韓網抗議不妥。（圖／翻攝自IG）



輿論延燒多日，P NATION在22日出面道歉並表示會刪除該片段，「我們已經認知到本公司的出道主打歌〈F Girl〉MV預告影片，引起一部分的粉絲與大眾擔憂造成爭議，該影片使得各位不舒適感或憂慮，我們真心地感到很抱歉。」

P NATION解釋歌曲〈F Girl〉想要跳脫出既定的A到F打分數的方式，並傳達「請看看本質的自己並試著去理解它」。第一波MV預告裡，成員出現咬口香糖、吃糖果的畫面，最後還出現「四角形包裝紙」，遭到砲轟帶有性暗示，P NATION解釋：「即將公開的正式MV裡整體內容都沒有包含任何刺激性或煽情、過度性感的演出，但不問任何原因，為了防止誤會與爭議，我們將會把爭議的片段從正式MV裡刪除，這個決定是為了保護Baby DON'T Cry成員，以及尊重粉絲珍貴的意見。」

▲Baby DON`T Cry是PSY第一個推出的女團。（圖／翻攝自IG）



另外，Baby DON'T Cry團體象徵性物品為「櫻桃」，P NATION也解釋用意，「Baby DON'T Cry成員的形象與小巧卻鮮明強烈的櫻桃形象相符合，因此我們選擇櫻桃作為團體象徵。櫻桃在全球各大品牌與內容中多被作為正面形象使用，而我們在整個企劃過程中，也從未刻意賦予櫻桃任何負面含義或聯想，這點很明確。」公司解釋相當愛護成員，未來會努力讓Baby DONT Cry以愉快、健康的面貌呈現在大家面前。