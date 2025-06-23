筠熹臉被咬濺血遭問「真的受傷嗎」！　火大反擊結局反轉

記者黃皓瑋／綜合報導

啦啦隊「樂天女孩」副隊長筠熹昨（22日）遭愛犬咬傷臉部，緊急向球團告假，引發大批粉絲擔憂。然而有網友看到消息後，卻疑似語帶質疑地私訊問她是否真的受傷，讓她認為對方是酸民，火大發文反擊，不料真相曝光卻出乎她的意料，讓她直呼「原來是這樣」。

▲筠熹昨日遭愛犬咬傷臉濺血。（圖／翻攝自Threads／yuhi_0927）



筠熹昨日在曬出網友的私訊截圖，畫面中可見對方回覆她的限時動態，問她：「妳是真的受傷嗎？」讓她忍不住直言：「每次就是會有這種不是我粉絲的人講這種奇怪的話。」她表示自己除了球賽外，仍有外景通告、公開活動、直播等工作，「到底是什麼樣的狀況，會讓你覺得我真的受傷嗎？真的是要好好聊天欸。」

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▲筠熹曬出網友私訊反擊。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）



然而不久後筠熹又曬出該網友的道歉，證實是誤會一場。原來筠熹在受傷消息曝光後，曾曬照將臉貼紗布的模樣，與女團i-dle成員舒華的「受傷妝容」對比，並自嘲：「這一波流行沒人比我更早跟上了吧。」該網友坦言自己在新聞中看到這張照片，誤以為那是筠熹的仿妝，才會留下引發誤會的私訊內容，強調自己絕不是黑粉。對此筠熹也幽默回應，要網友在之後球賽時買「香香區」的票來看她，才要原諒對方。

▲網友發文向筠熹道歉澄清誤會。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）