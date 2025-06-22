《黑澀會》米奇「產後1週狂瘦7公斤」！　一量體重驚呆：不合理

記者王靖淳／綜合報導

前黑澀會美眉黃鈺文（米奇）2023年認愛國外男友，隔年年底公開懷孕喜訊，並在本月14日平安生下兒子Jax。平時會透過社群記錄生活的她，今（22）日在Threads曬出一張產前孕肚照，同時也大方公開產後的真實體重。

▲黃鈺文本月14日產子。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



黃鈺文透露，自己在懷孕38週時體重達69.1公斤，與孕前相比胖了大約10公斤，「而且我原本也不瘦。」她表示，後來到月子中心時，才發現體重降到64公斤，讓她相當驚喜。她坦言曾聽說過有些孕婦生完後體重沒有掉，因此對自己變瘦感到難以理解，「是真的嗎？很不合理呀！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃鈺文公開產後體重。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

而在經過幾週調養後，黃鈺文再次回診檢查傷口時，發現體重已減至61.7公斤。她猜想，可能是自己因為在月子中心期間飲食清淡，「戒了大魚大肉跟甜食」，所以才會有這樣的變化。為此她在文末寫下「開心」，展現產後逐漸找回身體狀態的好心情。貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚。