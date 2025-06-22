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暑假最暖台劇7月開播！《假日到山裏來看你》6看點「滿滿正能量」

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視在七月暑假啟動的第一天，推出最新的強檔大愛劇《假日到山裏來看你》，由張本渝領銜主演，攜手張家慧化身護理系老師，帶著一群學生走進花東大山，到原住民鄉鎮展開部落服務。

▲《假日到山裏來看你》由張本渝領銜主演。（圖／大愛電視提供）

▲《假日到山裏來看你》由張本渝領銜主演。（圖／大愛電視提供）

《假日到山裏來看你》中，被學生稱為「猛姊」的羅淑芬老師（張本渝飾），在學生海兒（陳妤飾）提議之下，利用週末到部落陪伴孩子，催生了「部落假日教室」。一開始以為只有課輔，沒想到遇到家長有酒癮、一家人有頭蝨被排擠、滿山柿子沒有行銷通路、陪伴、供餐及衛教等種種家庭問題。

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透過老師及哥哥姊姊長期關懷，竟然也讓羅老師有ADHD注意力不足過動症、情緒管理有問題的孩子大轉變，走進大山的學生也走出自己心中長久以來深埋的陰暗角落。

《假日到山裏來看你》看點1：張本渝最著迷的兩件事，接戲一舉兩得

張本渝詮釋「羅淑芬」老師，是一位原住民媳婦。現實生活中，張本渝的媽媽是阿美族，她說到花東拍戲「就像回家一樣」。這次接拍「羅老師」跟角色原型見面後，覺得「當老師真的是很不簡單」，她分享在演藝圈超過30年最著迷的只有兩件事「我很喜歡拍戲，說實在如果不拍戲，我就是做瑜珈」。

▲《假日到山裏來看你》由張本渝領銜主演。（圖／大愛電視提供）

▲《假日到山裏來看你》由張本渝領銜主演。（圖／大愛電視提供）

當張本渝是瑜珈老師身份時，想把一身好本事教給學生，坦言「平常備課時真的是花很多心思」。劇中徐詣帆飾演先生，全力支持她，讓張本渝深感「先生很支持，不是扯後腿，我覺得這很重要」。她說還好她的家人沒有逼著結婚生子，讓她在工作領域中可以盡情發揮「走自己想走的路」。

《假日到山裏來看你》看點2：張家慧遠離塵囂，走進大山身心愉悅

張家慧飾演「吳麗月」老師，是張本渝的學生時兩人就很投緣，好情感一路從校園師生，走到職場後變成閨蜜。張家慧回憶童年時光，爸爸會帶一家人走進大山大海，所以每次搭火車到花蓮拍戲心情都很愉悅「可能因為麗月老師本身就很樂觀、熱情又開朗，也感染了我」。

▲《假日到山裏來看你》由張本渝領銜主演。（圖／大愛電視提供）

▲《假日到山裏來看你》由張本渝領銜主演。（圖／大愛電視提供）

跟角色原型才見面短短兩小時，張家慧讓獲得滿滿的正能量「讓我相信，這個世界上原來有這麼有善念的人」。劇中跟「羅淑芬」老師感情好到是最早發現羅淑芬的兒子是有情緒障礙的人，給羅淑芬很大的支持。

《假日到山裏來看你》看點3：陳妤、陳沛冪拍戲像度假，回都市像收假

成立「部落假日教室」跟陳妤飾演的學生「海兒」有密切關係，劇中是台南長大的都市原住民重回部落尋根，找回自我認同感。陳妤說自己是「三分鐘熱度」，連到花東拍戲都覺得不容易，劇中「海兒」不但要犧牲假日，還要提前準備許多教材跟生活用品非常辛苦「最了不起的其實是時間」。

▲《假日到山裏來看你》由張本渝領銜主演。（圖／大愛電視提供）

▲《假日到山裏來看你》由張本渝領銜主演。（圖／大愛電視提供）

陳沛冪在花蓮長大、因為在遊覽車上叫賣「山豬肉」被稱為「山豬妹」，沒想到第一場戲就是要搭遊覽車上山進行醫療關懷，讓她馬上想重操舊業開始叫賣，當下就被陳妤制止「我們現在（拍戲時）吃蔬食喔！」，讓她馬上機靈換詞「今天要號召大家到山裏去看孩子，假日到山裏來看你啦！」

《假日到山裏來看你》看點4：詮釋學生角色，才藝表演十項全能

繼「海兒」創始「部落假日教室」，接手的學弟妹們還有宸頤、徐愷伶、林孫煜豪、李夢苡樺、林亭莉、林巧媛，花式籃球、下廚、魔術方塊，什麼才藝都要會。林孫煜豪有消防隊跟救生員的基礎，具備基本護理知識，跟張本渝對戲直呼「她演得好像，我真的相信她就是我的老師」，笑說會很想抓著對方問「告訴我，我人生的燈在哪裡」。

▲《假日到山裏來看你》由張本渝領銜主演。（圖／大愛電視提供）

▲《假日到山裏來看你》由張本渝領銜主演。（圖／大愛電視提供）

在劇中到部落服務，跟原住民打成一片，在劇中一心想幫孩子把鳥蛋放回鳥巢，結果顧此失彼沒注意安全問題，反而讓射箭選手摔傷了手，還好是護理系學生，想盡辦法彌補。現實生活中，林孫煜豪18歲前都在花蓮都市生活，直到大學才回部落尋根，接拍《假日到山裏來看你》剛好也回所屬太魯閣族所在地，興奮跟所有家族的人說「我要去立山部落囉！」

《假日到山裏來看你》看點5：蘇達原住民擔當，破解「微歧視」

劇中集結大量的原住民演員，蘇達特別擔任執行導演，負責「表演指導」的工作，因為劇中有很多小孩，真的是原住民的小朋友，又在部落中拍攝，蘇達說「身為一個原住民的影視從業人員，責無旁貸」。透過戲劇帶領大家更認識原住民符號、語言、行為等生活樣態，打破一般人無意傷害的「微歧視」。學校師生也踴躍參與支援拍攝與演出，不但能了解戲劇拍攝流程，也體驗了蘇達導演的表演課。

▲《假日到山裏來看你》由張本渝領銜主演。（圖／大愛電視提供）

▲《假日到山裏來看你》。（圖／大愛電視提供）

《假日到山裏來看你》看點6：片頭曲舒米恩創作，片尾曲布農傳統樂曲

走進花東大山以原住民為主的劇情，特別邀請阿美族金曲歌王Suming舒米恩，為《假日到山裏來看你》創作主題曲〈假日的山谷〉。他表示劇情是人跟人之間的相處跟連結，他的創作理念，是把山、雲霧、路、腳步這些意象扣在一起，希望能給觀眾一些想像「這群師生約在假日到山裏，到底要做什麼」。

▲Suming舒米恩為《假日到山裏來看你》演唱主題曲。（圖／米大創意有限公司）

▲Suming舒米恩為《假日到山裏來看你》演唱主題曲。（圖／米大創意有限公司）

舒米恩也希望藉由〈假日的山谷〉這首歌，能帶給大家愉快的心情，甚至就像「羅淑芬」老師團隊所帶領的部落假日教室一樣「把希望的種籽，放到原鄉裡面」。

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假日到山裏來看你

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