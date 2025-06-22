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TOKIO松岡昌宏為隊友國分太一「落淚謝罪」！知情人曝：他很沉重

記者劉宛欣／綜合報導

50歲的日本人氣男星國分太一19日無預警宣告全面停工，傳出是因違規問題被踢出主持多年的節目，後又遭媒體踢爆曾向工作人員「索要猥褻照片、圖片」。突如其來的消息震驚娛樂圈，也讓不少人聯想到2018年團員山口達也因猥褻事件退團、退出演藝圈的前車之鑑，當時國分太一等人對事件的嚴厲態度，如今卻反成對照。

▲松岡昌宏哽咽為隊友謝罪。（圖／翻攝自日網）

▲國分太一（右）全面停工，左、中分別為松岡昌宏、城島茂。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，回顧2018年事件，山口達也因強制猥褻嫌疑遭警方送辦，最終雖獲不起訴，但TOKIO（東京小子）其他四位成員仍一同召開記者會面對大眾。當時國分太一對山口達也想回歸團體的想法，表示無法接受，「不想聽這種依賴的話」，松岡昌宏更是毫不留情，嚴詞斥責：「如果山口還覺得自己能回到TOKIO，那麼我認為這樣的TOKIO，最好盡快消失。」這番發言當時震撼整個演藝圈。

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▲松岡昌宏哽咽為隊友謝罪。（圖／翻攝自日網）

▲松岡昌宏哽咽為隊友謝罪。（圖／翻攝自日網）

對於國分太一事件，松岡昌宏似乎也深感沉重。據舞台劇相關人士透露，松岡昌宏在消息公布的前一天（6月19日）就已向自己主演舞台劇的合作演員與工作人員致歉。當下他並未說明細節，但據現場人員描述，松岡昌宏一度哽咽，並表示：「可能會造成困擾，真的非常抱歉。」展現出責任感與誠意。

目前，松岡昌宏仍會正常參與舞台劇演出，雖然心情難免受到影響，他仍選擇站上舞台，劇組人員也表示，每個人都對他表達了支持，希望他能快點度過這段艱難時期。

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國分太一東京小子松岡昌宏

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