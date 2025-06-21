汪小菲、Mandy現身台北萬豪酒店婚禮！「高調牽手進場」超閃

記者劉宛欣／綜合報導

汪小菲和Mandy（馬筱梅）於2024年完成結婚登記，5月也順利補辦婚禮。夫妻倆一舉一動都是焦點，根據《鏡報》報導，21日兩人晚間現身台北萬豪酒店，參加Mandy表妹婚禮，小倆口盛裝出席並牽手進場，與賓客熱情互動並敬酒，全場目光幾乎都集中在這對夫妻身上，成為現場的一大焦點。

▲汪小菲夫妻21日現身台北萬豪酒店。（圖／翻攝自小紅書／汪小菲）

《鏡報》報導指出，這次婚禮非公開，是Mandy親屬的家宴。儘管如此，汪小菲與Mandy的高調亮相仍引發關注。此前，汪小菲與Mandy於5月17日在北京郡王府酒店舉辦豪華中式婚禮，婚禮圓滿落幕後，男方特地更新由一連串側拍照組成的影片，發文致謝：「家門口的中式溫馨婚禮，家人和摯友的聚會。謝謝老婆愛北京，適應這裡的天氣，適應我的脾氣，適應我的朋友，適應這裡的茅台。」字裡行間吐露對老婆的愛意。

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▲汪小菲、Mandy在5月完婚。（圖／翻攝自小紅書／汪小菲）

另一方面，汪小菲幾天前曾在直播中，提及與妻子聊到小孩夏令營「要2000元」，女方表示有點貴，引發網友批Mandy薄待大S的骨肉。對此，Mandy於9日公開回應，提到夏令營報名費2000元幣值為人民幣，是台幣8450元，而且是1小時的價錢，回擊網友說：「還有，錢早已付了！家長只是在閒聊，謝謝你把我們家事當自己家事一樣關注。」