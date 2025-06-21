劉雨柔卸貨倒數「腳踝腫成大翻船」　被胡凱翔禁止游泳：太痛苦

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口在今年初公開懷孕喜訊，並於事後透露寶寶是女生。平時會透過社群記錄孕期生活的她，今（21）日在社群曬出近照，坦言這週發現身體嚴重水腫，腳踝甚至被旁人形容是「大翻船」，讓她相當哭笑不得，同時也透露自己被胡凱翔禁止下水游泳。

▲劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔分享，假日雖然沒有外出，但能在自家社區悠閒度假，和朋友、閨蜜聚在一起吃吃喝喝，一邊感受女兒在肚子裡活力十足地踢來踢去，讓她覺得既溫馨又放鬆。她開心曬出挺著孕肚的照片，並寫道：「有沒有覺得我肚子突然變很大一顆？距離卸貨開始倒數囉。」

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然而隨著進入懷孕後期，劉雨柔也開始面臨常見困擾。她坦言本週開始出現嚴重水腫，不但自己感受明顯，就連身邊的人也忍不住關注她雙腳的變化，「每個人都把我的腳當觀光勝地在參觀」，甚至有人打趣稱她的腳踝像是「大翻船」，為此她哭笑不得地說：「媽媽我真的是哭笑不得。」

▲劉雨柔分享懷孕生活。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

雖然一度換上泳衣打算下水舒緩，但最終還是因為胡凱翔的堅持作罷。劉雨柔在文中笑說：「孕期第一次換上泳衣，孩子他爸說現在不准游泳，這就是他的規定」，更感嘆自己整個孕期壓抑了9個月不能過動，讓她直呼：「真的是太痛苦了！」