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張宇罕見放閃愛妻！卻曝十一郎突交代遺言「不要再結婚」惹鼻酸

記者劉宛欣／綜合報導

歌手張宇21日罕見在臉書曬出與妻子、詞曲製作人十一郎（蕭慧文）的甜蜜合照，為的是替摯愛慶生。他感性發文祝福58歲的太太生日快樂，同時也吐露出心中最深的牽掛，透露十一郎因病纏身，近來身體狀況欠佳，甚至貼心交代了一連串類似「遺言」的安排，讓不少粉絲看了心疼不已。

▲張宇感傷寫下妻子在生病後的舉動。（圖／翻攝自張宇十一郎臉書）

▲張宇、十一郎結婚近三十年，感情依舊。（圖／翻攝自張宇十一郎臉書）

張宇在文中提到，夫妻倆在今（2025）年二月又確診新冠，反覆感染流感，導致十一郎咳嗽久久未癒，身體狀況大不如前。儘管病情不危急，她卻開始有意無意地提前替老公安排未來生活，包括如何使用洗衣機、煮菜、處理健保、勞保與銀行事務等日常瑣事，甚至談及「如果我先走，你要搬到山下去，住一個小一點的房子」、「不要再結婚，除非遇到像我一樣對你好的人」等話語，令人感受到滿滿的不捨與愛意。

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▲張宇感傷寫下妻子在生病後的舉動。（圖／翻攝自張宇十一郎臉書）

▲張宇感傷寫下妻子在生病後的舉動。（圖／翻攝自張宇十一郎臉書）

讓張宇真正察覺妻子的擔憂，是十一郎對兒子發火，只因對方不肯多陪爸爸打幾圈麻將。那一刻他才明白，太太擔心未來留他一個人會孤單，開始提前準備，也擔憂孩子對爸爸不好，張宇以一句溫柔承諾回應妻子的擔憂：「如果真有那麼一天，我答應妳我會好好的。」

最後，張宇在貼文中幽默收尾，說今後他「不再幫妳開瓶蓋、不再幫妳提重物、不再當妳的司機，還有…妳也要開始學著看導航了」，充滿濃濃的深情。兩人相守近30年，這次的慶生文字字句句都展現出了細水長流的愛，感動了無數網友直呼催淚，表示「看完眼眶都濕了」。

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