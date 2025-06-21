曾與楊千霈爆緋聞！　富三代證實與「泰國千金女友」結婚了

記者劉宛欣／綜合報導

香港霍家傳喜訊，霍英東長子霍震霆的三子之一霍啟仁，過去曾與楊千霈傳出緋聞，近日證實已與泰籍女友Namfon正式結婚。先前二人雖傳出低調訂婚，但一直未對外公開婚期。不過，小倆口曾同框現身在好友生日派對，無名指上的戒指成為焦點，霍震霆也終於在活動上開口證實兒子成婚，開心表示：「他已經結婚，你可以祝他快樂！」被問到會不會催生，他則表示自己不會干涉，受訪時全程燦笑，看得出相當開心小兒子成婚。

▲霍啟仁已經結婚。（圖／翻攝自微博）

馬天佑生日派對上，霍啟仁與Namfon一同出席，與壽星和眾多明星好友如阿Sa、周嘉洛、朱敏瀚、何雁詩等共襄盛舉。合照中可見，霍啟仁與Namfon互動甜蜜，手上婚戒搶盡風頭。更值得一提的是，馬天佑與Namfon互動自然，看得出關係很要好，這場派對也成為霍家小兒子婚訊的意外見證，外界一片祝賀。

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▲霍啟仁在派對上與Namfon互動親暱。（圖／翻攝自IG）

Namfon的背景也是關注焦點，根據港媒報導，她本名Purisa Songsombat，來自泰國曼谷，曾就讀曼谷國際學校，於2016年畢業於美國頂尖設計名校普拉特藝術學院室內設計系，之後在紐約與香港的多間知名建築與設計公司任職高級室內設計師。據傳Namfon來自建築師世家，家境殷實，與霍啟仁算是門當戶對。