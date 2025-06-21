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酒駕大傷形象！　BTS Suga退伍後「第一件事先道歉」：抱歉讓大家失望

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）成員Suga正式退伍，他在2023年9月以替代役身份入伍服役，卻在2024年爆出飲酒後騎電動滑板車返家，形象大傷。他21日卸下軍人身份，透過粉絲付費平台再度致歉「去年發生的事情，讓大家失望、擔憂，真的很抱歉」，對於成員同樣感到愧疚，罕見再度發聲。

▲▼ 南韓歌手第一人！天王出聲護航Suga：謝謝他　連大咖作家都加入。（圖／翻攝自Psy、李珉真IG）

▲Suga曾在2024年酒駕，21日正式退伍。（圖／翻攝自Suga IG）

Suga卸下軍人身份後，21日現身於粉絲付費平台發文，「大概2年了，大家過得好嗎？從今天起我就退伍了，隔了許久再跟大家問候，這一天等了很久，又因為真的隔了很久，該如何跟大家打招呼，讓我很苦惱。最重要的是，首先，我想先跟這段期間等著我的粉絲真心地說聲『謝謝』，我很想你們。」

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將近2年的服役時間，Suga這段時間對於「自己」深思了非常久，「尤其是萌生了暫時與我做很久的工作保持些距離的想法，這段時間我只看著前方往前奔，卻沒辦法回頭看看我自己，通過這樣的時間，成為我再次好好回頭審視自己的契機。」

▲▼酒駕大傷形象！　BTS Suga退伍後「第一件事道歉了」：抱歉讓大家失望。（圖／翻攝自韓網）

▲BTS Suga退伍後第一件事先道歉。（圖／翻攝自韓網）

他致謝粉絲等了許久，「還有，發生的事情，讓大家失望、擔憂，真的很抱歉，尤其是讓粉絲受傷的這點上，我很難過，還有因為我，對於在各自崗位上心情感到很沉重的成員們也很抱歉。」Suga承諾「以後我會更加努力回報大家的愛，我愛大家，未來會時不時再傳來消息的。」他正式退伍後，首先向歌迷與成員表達歉意，立刻引起韓媒關注並報導。

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SugaBTS防彈少年團

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