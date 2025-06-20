陳可辛認「演不好就改劇本」　趙麗穎《醬園弄》戲份驟減實力遭疑

記者劉宛欣／綜合報導

改編自真實事件的電影《醬園弄》，由知名導演陳可辛執導、影后章子怡主演，自開拍以來話題不斷。陳可辛接受訪問時透露，拍戲不喜歡拍太多次，「兩、三條還演不出感覺，那我就會回去改劇本」，他強調不會強迫演員，也不會拍到精疲力竭。雖然他並未點名，但不少網友立刻聯想到戲份傳出縮水的趙麗穎，引發熱烈討論。

▲《醬園弄》由名導陳可辛執導。（圖／翻攝自醬園弄官方微博）

有網友指出，在《醬園弄》中飾演西林一角的趙麗穎，本來負責不少重要場景，但最後卻未拍攝，戲份疑似轉由雷佳音與范偉補上。另有業內傳聞指出，陳可辛為了配合趙麗穎，曾調整劇本、人設甚至造型，被認為「對她算特別照顧」。陳導這次坦言「拍不出來就改劇本」，不少人便推測是否正暗指趙麗穎的演出狀況，但對此也有許多粉絲出面駁斥。

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▲趙麗穎戲份疑似遭刪減許多。（圖／翻攝自醬園弄官方微博）

除了戲份，近期章子怡與楊冪共同約吃「蛋糕局」，卻未邀趙麗穎參與，意外掀起排擠爭議。在上海電影節首映現場，章子怡對此正面回應，表示兩人在劇中是「惺惺相惜」的關係，並稱蛋糕是劇中角色互動的延伸，楊冪則補充這是「兩個女性角色在彼此最難的時候互相拉一把」，為外界傳言降溫。