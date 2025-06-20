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康男《我獨》11年地鐵朋友要結婚了！　「親送精品鑽戒」當禮物

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人康男過去以偶像身分出道時，經濟並不寬裕，曾在綜藝節目《我獨自生活》中透露，帳戶只剩韓幣3442元（約新台幣87元），且在搭乘地鐵時主動搭話一名路人，發現對方與自己同齡後便交換聯絡方式，這段意外結緣的友情至今已維繫11年。

▲▼康男。（圖／翻攝自YouTube）▲▼康男。（圖／翻攝自YouTube）

▲康男和勝利認識11年。（圖／翻攝自YouTube）

康男於19日更新YouTube頻道，醉心影片標題為「我的朋友終於不是一個人住了！11年友情的大手筆婚禮禮物」。影片中，康男提及與勝利的相識起源自2014年拍攝綜藝節目《我獨自生活》時，兩人於地鐵上巧遇，自此結為11年的摯友。

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勝利透露即將於11月結婚，但至今尚未正式求婚，並坦言因金價上漲而猶豫是否購買戒指。康男聽後義氣相挺表示：「我本來就想送你結婚禮物，那這次就讓我幫你買戒指吧！」並強調：「你不求婚會記一輩子的，快買戒指，明天就去求婚！」

兩人隨即一同前往名牌精品店選購戒指，康男仔細與店員討論款式後，當場完成付款，展現滿滿誠意。勝利感動得一度紅了眼眶，康男則鼓勵道：「一定要成功啊！」為摯友送上最真摯的祝福。

▲▼康男。（圖／翻攝自YouTube）▲▼康男。（圖／翻攝自YouTube）▲▼康男。（圖／翻攝自YouTube）

▲康男送精品鑽戒當勝利結婚禮物，讓勝利忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube）

事實上，康男這11年來一直都有和勝利聯絡，更曾為對方做地鐵廣告並準備精品禮物，特地表達都是遇到好友才能夠在演藝圈有順利的發展的謝意，大批網友們也都對這位「地鐵朋友」很有印象，在相關留言區表示「其實在地鐵相遇時可以是擦肩而過的友情而已，但因為康男本人是非常真誠的，才能讓這段緣份變得如此美好」、「我真的因為看了康男在《我獨自生活》的模樣而支持，每次看到他還和這位朋友聯繫都感到很驚訝，對於他說是因為遇到這朋友才成功的這件事也覺得很特別，沒想到這次是以11年知己身分送結婚禮物還要去當司儀和唱祝歌，真的是美好友誼」。

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康男我獨自生活

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