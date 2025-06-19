串流收視週榜／穿書韓劇《我奪走了公爵的初夜》必追！1台劇口碑衝上來
記者陳芊秀／綜合報導
韓劇《我奪走了公爵的初夜》穿書愛情吸睛，開播收視奪冠，而大陸暑期陸劇收視戰從對岸打到台灣，在一連串新劇開播當中，台語劇《拜六禮拜》憑觀眾口碑殺出重圍，另外《我們與惡的距離II》眾演員飆演技成網路熱門話題。《ETtoday星光雲》帶來最新一週各家OTT平台收視排行。
我奪走了公爵的初夜
▲《我奪走了公爵的初夜》改編自網路小說。（圖／翻攝自韓網）
韓劇《我奪走了公爵的初夜》改編自Hwang DoTol的同名網路小說，以穿書梗為主題，描述忠實讀者意外穿越進入人氣小說成了書中配角，卻意外與小說男主角發生一夜情，對方堅持要她負責，從此改寫小說走向。而真人劇版由徐玄、玉澤演主演，時代背景從歐洲宮廷改成朝鮮時代的貴族世家，在南韓開播奪同時段收視冠軍，目前是friDay影音平台收視第2名。
長安的荔枝
▲陸劇《長安的荔枝》描述小官送荔枝到首都長安的故事。（圖／MyVideo提供）
荔枝是夏季盛產的水果，隨著物價飆漲，特殊品種的荔枝也創下高價。而陸劇《長安的荔枝》正是以「荔枝」為主題，改編自鬼才作家馬伯庸的同名小說，描述大唐年間，小官李善德克服重重困難、跨越千里運送荔枝到首都長安的故事。劇集在台灣MyVideo上線收視第一，還超越了白鹿、曾舜晞主演的虐戀仙俠劇《臨江仙》，在LINE TV上架也火速衝上憑台收視第3名。
拜六禮拜
▲《拜六禮拜》口碑助攻衝收視排行。（圖／翻攝自臉書）
台語劇《拜六禮拜》由《華燈初上》、《有生之年》編劇杜政哲身兼編劇與導演，鍾欣凌、丁寧、孫淑媚等人主演，描述3個從小在彰化二林鎮長大的女生，各自面對的人生與愛情課題。該劇笑淚交織的橋段，吸引不少觀眾在社群網站發文推薦，其中林心如無片酬客串劇中劇演八點檔，也掀起網友關注，劇集最新一週衝上Hami Video平台綜合榜冠軍，國際串流Netflix台灣熱門週排行第2名，僅次於復仇韓劇《無赦之仇》，人氣超越多部熱播中的台劇、陸劇與韓劇，成績出色。
【台灣9串流平台收視戰況】
Disney+／《藏海傳》冠軍完結《白雪公主》上線第2
▲陸劇《藏海傳》持續在台灣Disney+收視冠軍，第二名是新上架的真人版電影《白雪公主》。（圖／翻攝自臉書）
friDay影音／《我奪走了公爵的初夜》穿書愛情
▲friDay影音收視週榜（6/9-6/15）。（圖／friDay影音提供）
Hami Video／《拜六禮拜》口碑助攻
▲Hami Video收視週榜（6/9-6/15）。（圖／Hami Video提供）
iQIYI／《臨江仙》虐戀霸榜2週
▲iQIYI收視週榜（6/9-6/15）。（圖／iQIYI提供）
KKTV／《新聞主播》完結重返冠軍寶座
▲KKTV收視週榜（6/9-6/15）。（圖／KKTV提供）
LINE TV／《臨江仙》反超《韶華若錦》奪冠
▲LINE TV收視週榜（6/9-6/15）。（圖／LINE TV提供）
MyVideo／《長安的荔枝》登頂
▲MyVideo收視週榜（6/9-6/15）。（圖／MyVideo提供）
Netflix／台劇《拜六禮拜》衝到第2
▲Netflix收視週榜（6/9-6/15）。（圖／Netflix）
公視+／《我們與惡的距離II》霸榜
▲公視+收視週榜（6/9-6/15）。（圖／公視+提供）
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