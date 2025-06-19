陳珮騏隔1年回歸台八！謝承均林萱瑜「好友變父女」超狂卡司曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》於今（19）日隆重開鏡，現場星光熠熠，主演群盛大出席。包括謝承均、黃少祺、陳珮騏、王樂妍、王振復、星卉、江國賓、林萱瑜、李睿紳、邱子芯、岳虹、黃玉榮、德馨、王岳豐、張琴、江宏恩、陳謙文、苗真、周宜霈、游詩璟、陳素珍、馬幼興、劉曉憶、郭亞棠、陳小菁、賴郁庭、安伯政等實力派演員齊聚一堂開鏡，還有首次挑戰台八的嶄新面孔劉書宏，也加入這場人生百味的演出。

▲三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》盛大開鏡。（圖／三立電視提供）

《百味人生》以家族情仇與時代情懷為主軸，劇情敘述一場突如其來的意外，讓「五秀園」的傳奇廚神總舖師萬里師（劉漢強飾）蒙受冤屈身亡，愛女（王樂妍飾）墜海失蹤，昔日並肩打拼的四位弟子大師兄（竇智孔飾）、二師姐（星卉飾）、三師兄（謝承均飾）與小師弟（王振復飾）也因此分崩離析，曾經名噪一時的五秀園成了無法回首的過往。

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▲三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》盛大開鏡。（圖／三立電視提供）

然而，25年後，塵封的秘密即將重現，恩怨情仇再度捲土重來，一段段親情與背叛交織的故事，將牽動所有人的命運。陳珮騏與謝承均休息一年後再度合體演出，攜手回歸台八劇。此次陳珮騏在劇中飾演一位自幼受母親嚴格栽培、誤以為備受關愛的女性角色，然而實際上，她只是母親為了家族利益所操控的棋子，所有資源與成果最終都歸於哥哥。

▲三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》盛大開鏡。（圖／三立電視提供）

談起這次的挑戰，陳珮騏直言「這角色真的很難演！但這也是我熱愛演出台八劇的原因！」她坦言過去曾經覺得拍八點檔非常辛苦，但從上一檔作品起，忽然「領悟」自己其實對台八充滿熱愛。每天的拍攝都是挑戰，雖累卻讓她興奮不已。

▲三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》盛大開鏡。（圖／三立電視提供）

謝承均則是度假歸來再披戰袍，這次飾演的「三師弟」是萬里師門下最有天分的徒弟，品格端正、備受讚譽，面對大局時更能壓抑情緒、忍辱負重。他這次的角色設定直接「升級」，一登場就已是有個年紀不小的女兒林萱瑜。

▲三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》盛大開鏡。（圖／三立電視提供）

黃少祺打趣說這已經是「不歸路」，謝承均也笑說「我永遠都是25歲啦！」雖然戲中是父女，但他透露與林萱瑜私下是好朋友，這回演父女也算是新挑戰，更難界定角色究竟是正派還是反派。他笑說「萱瑜現在一看到我就叫爸，我都開玩笑叫她閉嘴，說我不會輕易接受這個現實！」

▲三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》盛大開鏡。（圖／三立電視提供）

陳珮騏補充說，這次劇中每個角色都非常血淋淋、貼近現實，正好呼應劇名《百味人生》。她也欣慰地說「現在大家都能演符合自己年齡的角色，不用硬裝可愛、硬去醫美，演起來舒服多了。再也不用擔心觀眾罵『幾歲了還演少女』！」

▲三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》盛大開鏡。（圖／三立電視提供）

而黃少祺此次難得連續接演兩檔台八劇，預計於第二階段登場，飾演政要江國賓的長子，一位因父親背景而不願涉入政治圈的角色。他笑說，與江國賓私下互動不少，過去常演對立角色，這次改演父子讓他覺得特別新鮮。

▲三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》盛大開鏡。（圖／三立電視提供）

黃少祺說「以前對戲時，國賓哥眼神、語氣都超有氣勢，真的會讓人怕。」而這回改走父子情路線，是否轉為溫情風格，也讓人期待。談及拍攝《願望》時期，他笑說那段時間為維持好體態總是克制飲食，直呼「每次都在喊『好想吃美食喔！』」如今拍完戲，終於可以大吃一頓，等下一檔作品開始時再來認真減肥。