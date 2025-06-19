ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

高以翔舊愛完婚「捧花藏細節」
2款「台味甜點」幫助減重
柯震東自爆常被換角　
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

高以翔 周鶴年 明日花綺羅 楊千霈 米可白 孫綻 陳天仁 翁馨儀

蕭亞軒終於復出「45歲身材超狂」！被拍解放鉛筆腿 下衣失蹤全看光

記者潘慧中／綜合報導

蕭亞軒2022年因髖骨關節骨折，原定的世界巡迴演唱會不得已喊停，前後共接受5次手術。經過許久的修養後，她最近終於在大陸節目《讓我來唱》露面了，體態依然維持得非常好，看不出來已經45歲了。

▲▼蕭亞軒。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

▲45歲的蕭亞軒狀態好極了。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

照片中，可以看到蕭亞軒身穿一件深藍色丹寧外套，修身剪裁勾勒出完美身形，兩側的編織細節增添了設計感。下半身搭配了極短褲和黑色短靴，展現穠纖合度的修長美腿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕭亞軒。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

▲▼蕭亞軒。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

▲▼蕭亞軒。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

▲蕭亞軒辣露鉛筆腿。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

事實上，蕭亞軒年初剛完成最後一次的髖骨關節手術，4月露面時，她相當感謝外界關心自己的身體狀況，「謝謝大家給我這麼多時間，讓我跟復健師一起，讓我的雙腳回到我該有的樣子。」

▲▼蕭亞軒。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

▲▼蕭亞軒。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

▲▼蕭亞軒。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

▲蕭亞軒終於復出了！（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

4月被問到久違復出的心情時，蕭亞軒感慨所有東西似乎都重頭來過。​兩年半歷經五次手術的她，為了再度登台，她努力復健，生活中接觸的對象只有醫師、護理師、復健師和家人，一切的行程都變得很制式，所幸努力有所成果，「重新回到最熱愛的舞台，那個心情是又再來一遍，好像剛出道的感覺。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蕭亞軒

推薦閱讀

高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續

高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續

11小時前

明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征！密會小10歲周鶴年…男方被退團

明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征！密會小10歲周鶴年…男方被退團

4小時前

楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝

楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝

12小時前

周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑

周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑

14小時前

男男CP爆不合！黃宏軒「開小帳狂罵邱宇辰」製作人傻眼：有病看醫生

男男CP爆不合！黃宏軒「開小帳狂罵邱宇辰」製作人傻眼：有病看醫生

4小時前

《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因

《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因

21小時前

賈靜雯淚別15年狗女兒！　愛犬「挑好時機道別」：是個貼心的寶貝

賈靜雯淚別15年狗女兒！　愛犬「挑好時機道別」：是個貼心的寶貝

10小時前

米可白曬女友視角照放閃！　「餐廳甜蜜約會孫綻」全被拍

米可白曬女友視角照放閃！　「餐廳甜蜜約會孫綻」全被拍

14小時前

蕭亞軒終於復出「45歲身材超狂」！被拍解放鉛筆腿 下衣失蹤全看光

蕭亞軒終於復出「45歲身材超狂」！被拍解放鉛筆腿 下衣失蹤全看光

1小時前

健身網紅出手了！陳天仁遭「教練性擾」露面認有陰影　公開對方通話內容

健身網紅出手了！陳天仁遭「教練性擾」露面認有陰影　公開對方通話內容

13小時前

張菲媳被爆「生2女獲公公百萬紅包」　親揭真相：一個不是我生的

張菲媳被爆「生2女獲公公百萬紅包」　親揭真相：一個不是我生的

13小時前

14歲日女偶像「二手衣」媽媽高價賣！說明文藏暗示…網轟惡毒父母

14歲日女偶像「二手衣」媽媽高價賣！說明文藏暗示…網轟惡毒父母

2小時前

熱門影音

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相

香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
最想碰到布萊德彼特！蔡依林被虧又色慾了XD

最想碰到布萊德彼特！蔡依林被虧又色慾了XD
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
陳哲遠「突被櫃姐強抱」 粉絲暴怒：是性騷擾吧

陳哲遠「突被櫃姐強抱」 粉絲暴怒：是性騷擾吧
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

HAHA沒穿內褲..劉在錫玩瘋「脫他褲子」　屁股外露爆氣開罵：我下周有家長會！

HAHA沒穿內褲..劉在錫玩瘋「脫他褲子」　屁股外露爆氣開罵：我下周有家長會！

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

看更多

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

即時新聞

剛剛
剛剛
39分鐘前35

綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我

49分鐘前47

明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年

1小時前202

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

1小時前79

蕭亞軒終於復出「45歲身材超狂」！被拍解放鉛筆腿 下衣失蹤全看光

2小時前43

14歲日女偶像「二手衣」媽媽高價賣！說明文藏暗示…網轟惡毒父母

3小時前1

小孟老師／12星座運勢！水瓶桃花旺得新良緣　金牛創富運UP

3小時前13

麻衣教10歲兒「吃米要看米價」　親曝母子關係：安全感很重要

3小時前3

黃宏軒認了開過小帳！百萬孝親費PO文被掀 疑自導自演「急刪帳號」

4小時前39

明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征！密會小10歲周鶴年…男方被退團

4小時前3

男男CP爆不合！黃宏軒「開小帳狂罵邱宇辰」製作人傻眼：有病看醫生

讀者迴響

熱門新聞

  1. 高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續
    11小時前3223
  2. 明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征！密會小10歲周鶴年…男方被退團
    4小時前69
  3. 楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝
    12小時前187
  4. 周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑
    14小時前2016
  5. 男男CP爆不合！黃宏軒「開小帳狂罵邱宇辰」製作人傻眼：有病看醫生
    4小時前3
  6. 《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因
    21小時前41
  7. 賈靜雯淚別15年狗女兒！　愛犬「挑好時機道別」：是個貼心的寶貝
    10小時前122
  8. 米可白曬女友視角照放閃！　「餐廳甜蜜約會孫綻」全被拍
    14小時前167
  9. 蕭亞軒終於復出「45歲身材超狂」！被拍解放鉛筆腿 下衣失蹤全看光
    1小時前149
  10. 健身網紅出手了！陳天仁遭「教練性擾」露面認有陰影　公開對方通話內容
    13小時前167
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合