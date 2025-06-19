蕭亞軒終於復出「45歲身材超狂」！被拍解放鉛筆腿 下衣失蹤全看光

記者潘慧中／綜合報導

蕭亞軒2022年因髖骨關節骨折，原定的世界巡迴演唱會不得已喊停，前後共接受5次手術。經過許久的修養後，她最近終於在大陸節目《讓我來唱》露面了，體態依然維持得非常好，看不出來已經45歲了。

▲45歲的蕭亞軒狀態好極了。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）



照片中，可以看到蕭亞軒身穿一件深藍色丹寧外套，修身剪裁勾勒出完美身形，兩側的編織細節增添了設計感。下半身搭配了極短褲和黑色短靴，展現穠纖合度的修長美腿。

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▲蕭亞軒辣露鉛筆腿。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）



事實上，蕭亞軒年初剛完成最後一次的髖骨關節手術，4月露面時，她相當感謝外界關心自己的身體狀況，「謝謝大家給我這麼多時間，讓我跟復健師一起，讓我的雙腳回到我該有的樣子。」

▲蕭亞軒終於復出了！（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）



4月被問到久違復出的心情時，蕭亞軒感慨所有東西似乎都重頭來過。​兩年半歷經五次手術的她，為了再度登台，她努力復健，生活中接觸的對象只有醫師、護理師、復健師和家人，一切的行程都變得很制式，所幸努力有所成果，「重新回到最熱愛的舞台，那個心情是又再來一遍，好像剛出道的感覺。」