周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團THE BOYZ成員周鶴年18日被經紀公司證實退團及解約，同時遭爆是因與日本前AV女優明日花綺羅密會。不過，稍早又有韓媒報導其真正出事的原因，指稱周鶴年是因為涉及性交易，才會遭公司火速切割。

▲周鶴年驚傳因密會明日花綺羅，遭公司退團解約。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_、asukakiraran）

根據韓媒《10Asia》報導，有多名演藝圈相關人士透露，周鶴年除了和明日花綺羅喝酒，兩人還發生了關係，且因周鶴年有支付女方酬勞，所以屬於違法性交易。知情人士還指出：「不只周鶴年，曾隸屬於ONE HUNDRED（THE BOYZ經紀公司）的某製作人，也因性交易相關爭議被停職了。」

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據悉，ONE HUNDRED在確認周鶴年的私生活爭議過程中，掌握了其和明日花綺羅之間進行性交易的具體情況。雖然周鶴年起初否認，但在面對具體證據後，最終承認了事實。對此，ONE HUNDRED及周鶴年方則暫未做出回應。

▲周鶴年被公司以「私生活爭議問題嚴重」為由解約。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

根據南韓《性交易仲介等行為的處罰相關法律》第21條規定，從事性交易者可處一年以下有期徒刑或300萬韓幣（約新台幣7.1萬元）以下罰金。而韓籍人士即便是在海外進行性交易，也仍適用韓國國內法律予以處罰。

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