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李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

李珠珢應援一半爆哭球團揭原因　網友瘋猜與「起亞虎球衣」有關

▲李珠珢昨日在場邊爆哭。（圖／李珠珢IG、Threads／@taiwaningla／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

富邦悍將昨（17）日在主場新莊城堡對上統一獅，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍成員李珠珢也現身應援，卻被不少球迷捕捉到她「掩面痛哭」的畫面。對此，球團回應：「李珠珢今天身體有些不適，不過仍想在應援台上與大家一起應援，感謝大家的關心。」

富邦悍將昨日在主場以4比1擊敗統一獅，人氣啦啦隊女孩李珠珢連續5場出場應援，不過昨日疑似狀態不佳，二局下半結束後，她在場邊低頭掩面，一度崩潰痛哭，隊友及團長崔維斯隨即上前關心慰問。

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「李珠珢爆哭」隨即在網路上傳開，粉絲擔心直呼，「珠珠不哭不哭，看了真的是很心疼」、「感覺是網路上的一些留言造成的壓力，再加上天氣熱種種原因引起的吧」、「人不舒服不用硬撐。」

李珠珢應援一半爆哭球團揭原因　網友瘋猜與「起亞虎球衣」有關

▲李珠珢來台人氣翻漲。（圖／李珠珢IG）

對此，富邦球團官方小編解釋：「珠珠睫毛倒插啦！剛剛補完妝就調整好了，大家不要亂猜！」不過網友認為此說法有些牽強，富邦育樂事後再次回應：「李珠珢今天身體有些不適，不過仍想在應援台上與大家一起應援，感謝大家的關心。」

不過，有網友猜測李珠珢痛哭的原因，與她上周日在大巨蛋穿韓職起亞老虎球衣有關。李珠珢本季加盟富邦悍將啦啦隊之外，也宣布正式加入韓國職棒LG雙子隊啦啦隊，而富邦悍將上周日在台北大巨蛋舉行系列賽最終戰，邀請韓國職棒起亞老虎啦啦隊來台應援，當天李珠珢面對即將返韓的昔日隊友朴星垠，顯得格外不捨，向現場球迷借起亞虎球衣披上與朴星垠合影，這項舉動似乎惹怒韓國球迷，認為不該穿敵隊球衣應援，因此在韓網上遭到抨擊。

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