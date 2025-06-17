宥勝爆離婚後「妻首曝互動」　她揭爸爸視角回擊網友：呈現真實人生

記者蔡宜芳／綜合報導

宥勝5月初驚傳結束與妻子林慈惠的10年婚姻，身分證上的配偶欄回歸空白，不過兩人對此都未做出回應。而林慈惠在刪光社群上過去的照片後，於5月底開始更新動態，17日更提到了宥勝，引來關注。

▲宥勝夫婦在5月初傳出已離婚。（圖／翻攝自Facebook）

林慈惠透露，自己因工作錯過了女兒人生中首次獨自登台的成果發表會，對此感到相當遺憾。不過，幸好宥勝拍下演出過程，讓她也能感受到那份現場的悸動，「收到爸爸傳來的演出片段，與他眼中的前世情人，雖說知道爸爸愛女兒是天性，但眼中這閃亮亮的星星是……」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林慈惠也特別感謝一路陪伴女兒學習的鋼琴老師，並強調即使演出不完美，只要能堅持練習，就是值得鼓勵的事情。她還透露演出當天女兒自己挑了表演服裝，但卻忘了準備頭飾，臨時還請宥勝帶去洗頭打理造型。

▲宥勝原想透過YouTube復出，但因引發大量反對聲浪而刪除社群。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

林慈惠的PO文發出後，不少網友都表示「孩子真的好棒」、「跟媽媽好像」，也有人不滿說：「這粉專最後還是提到了爸爸。」對此，林慈惠也親自回覆道：「這個粉專永遠呈現我們最真實的人生，謝謝每個成員的陪伴。」