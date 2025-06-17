被導演讚「下一個劉青雲」！　男星爆角色被陳奕迅演走

▲蘇震洋推出《比寂寞更寂寞》MV。（圖／綵星娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Owen蘇震洋推出首張EP《不晚》正式出道，今（17日）釋出主打歌〈比寂寞更寂寞〉MV，蘇震洋閱歷驚人，他回憶一路走來跌跌撞撞，早年簽下人生第一份唱片合約後無疾而終，當時正想轉換跑道，遇上了一位自稱嘉禾總經理兒子的經紀人，對方表示已將他的資料遞交給嘉禾旗下「頂尖拍檔」的製作公司，「我後來才發現那其實是王晶的公司。」

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▲▼ 蘇震洋透露自己原本有拍電影機會。（圖／綵星娛樂提供）





當時有一部電影正在籌拍，經紀人信誓旦旦說：「裡面有一個角色很適合你，還可以唱主題曲。」對方更表示，因為劉青雲剛結婚打算休息兩年，他認為蘇震洋長得像「會唱歌的劉青雲」，想朝這個路線幫他打造，蘇震洋笑說：「我那時候也是興致勃勃，覺得又有機會了。」



不料最後劇組定案，這個角色由當時仍是新人的 「E神」陳奕迅接下，也讓Owen蘇震洋錯失進軍影壇的機會，於是乎回到台中專心地發展，不但成為中區Pub頭牌歌手，更因從商柳暗花明走出另一春，身分為台中扶輪社社長的Owen蘇震洋感慨：「人生際遇很難說，如果當時我中了E神那個角色，或許就沒有現在的我。」



這段插曲，成了Owen蘇震洋人生裡另一個「差一點」，他坦然面對：「我個人的人生觀是『盡人事，聽天命』，有些事情努力過就好，剩下就交給時間。」如今重返歌壇，他以「不晚」自勉，也鼓勵所有仍在等待舞台的人：「夢想不會消失，只是暫時沉睡。有一天，緣分到了，它自然會醒來。」