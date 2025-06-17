啦啦隊女神錄影完對乃哥下跪道歉　巫苡萱證實了：「就是我」

記者葉文正／台北報導

中天綜合台《同學來了》主持人阿Ken分享和前輩白雲合作的難忘經歷：「他會忘詞，跟他演戲心裡特別慌，因為不知道演到哪了，但其實白雲哥忘詞大家都覺得是可愛的效果，可是他被笑久了，難免想要證明自己可以背起來，雖然他還是背不起來。」

▲巫苡萱證實曾跟乃哥下跪道歉。（圖／中天提供）

而白雲容易忘詞的狀況也經常苦了阿Ken：「有一次我跟白雲哥錄Live節目，他又卡住了，現場完全沒聲音，那Live節目只要2、3秒沒聲音就好像度日如年，我正想著要怎麼救他時，他居然先發制人說『你們這些後輩是怎樣？腳本都不背的是不是』，但明明是他忘詞耶！」

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▲熊熊不會打麻將硬上。（圖／中天提供）

巫苡萱則在錄影時不小心得罪徐乃麟：「我上場玩遊戲，同隊的人可以給我提示，那時候我看著題目一直想不出來，乃哥就說『這麼簡單，趕快啊』！那因為節目的懲罰很可怕，我不想輸，但旁邊又有人一直唸，我理智線斷掉，很兇地看著他說『你不是跟我同隊嗎？你為什麼不幫忙想』？」在場來賓聽了都很想知道徐乃麟的反應，巫苡萱接著說：「我一罵完，整個攝影棚很安靜，乃哥只『呃』了一聲，一結束我手刀衝進休息室下跪跟乃哥說對不起，乃哥就好好地跟我講叫我不要害怕，說節目效果沒關係。」

▲阿KEN也提到自己跟前輩的經驗。（圖／中天提供）



董至成難忘第一次接到主持棒的心情：「我跟許效舜在幕後滾了很久，第一次拿到麥克風是《歡樂傳真》，我們兩個中間站的是陳美鳳，我跟許效舜錄完影還自己跑去慶功。」

不過讓他印象最深刻的主持經歷，還是和胡瓜一起主持時所發生的事：「不要看我可以巴他、推他，剛開始我跟瓜哥在《鑽石舞台》還沒那麼熟的時候，他一開口就滔滔不絕的一直講，我想說好歹也讓我說幾句話吧，於是我一直找空檔說話。」但董至成萬萬沒想到這樣的行為會惹怒胡瓜：「我這樣還蠻有效果，台下觀眾都會笑，可是他卻生氣地說『要不要都給你講』？然後他麥克風一放就走掉，那時候我真的感受到我演藝圈差不多就走到這了。」



熊熊很訝異自己會接到麻將節目的主持邀約：「我完全不會打麻將，他們要試打，我腦袋一片空白不知道在打什麼，結果製作人竟然說Ok，因為製作人覺得乃哥（徐乃麟）很厲害，所以要搭一個沒那麼厲害的，不然觀眾就贏不到獎金了。」還沒學會怎麼打麻將的她，錄影時不斷出錯：「第一天錄影時，我打錯乃哥就會說這沒辦法播，因為錯得太離譜觀眾會罵，連續幾次之後，製作人就說『X媽的，熊熊妳到底在打什麼』？我嚇壞。」但熊熊沒想到的是徐乃麟竟在這時候跳出來替她說話：「乃哥跟製作人說『就跟你說麻將沒有這麼簡單，她這樣練幾天已經很厲害了』，我當下很想哭，因為當你一直被罵時，突然有人安慰你。」