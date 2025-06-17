杜賓犬遭剪耳「縫紙杯膠水黏死」！港女星淚揭殘忍手法：人神共憤

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星裕美長期關心流浪動物，近日上傳一段控訴影片，曝光一隻杜賓犬疑遭非法繁殖場虐待致死的過程。她哽咽表示，這隻狗狗因被強行剪耳後縫針、甚至用膠水固定紙杯，最終導致細菌感染並染病死亡，呼籲社會重視動物保護、打擊無良繁殖業者。

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▲杜賓犬遭剪耳、縫紙杯再以膠水黏死。（圖／翻攝自裕美IG）



裕美以「人神共憤」為題拍片，痛心揭露：「義工團體在奧海城附近撿到一隻杜賓犬幼犬，發現牠頭上黏著一個紙杯，耳朵被針線縫合，看起來狀況非常不好。」她指出，杜賓犬的耳朵原本應自然下垂，但為了滿足市場偏好「豎耳短尾」的外型，不法商人便對狗狗施以殘忍手術，強行剪耳後縫合，甚至連紙杯一同縫上耳朵，再用膠水黏死，讓耳朵固定不動。

影片中，這隻杜賓犬呈現不吃不喝、站立不穩、骨瘦如柴、嚴重脫水等狀況，最終送醫搶救仍不治死亡。裕美一度激動落淚，哽咽表示：「這手法太誇張，我們雖然沒有證據，但高度懷疑是非法繁殖場所為。」她也痛批類似事件並非首次發生，幾個月前已有另一隻狗狗遭遇相同命運。

▲該隻杜賓犬不幸離世。（圖／翻攝自裕美IG）

裕美指出，這些繁殖場只把貓狗當作生財工具，一旦在剪耳或手術過程中出現感染或併發症，便直接棄養，完全不顧動物生命，「請大家把這段影片轉發出去，讓更多人知道這些殘忍的行徑！」她強調，杜絕虐待的唯一方法就是提高大眾關注、揭發不法行為，讓動物擁有基本的生存與尊嚴。目前該影片已在社群平台上引發廣大迴響。

▲裕美激動哭了。（圖／翻攝自裕美IG）