孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

記者潘慧中／綜合報導

孫生前陣子深陷性騷擾風波，女友多芬的一舉一動也連帶受到關注。沒想到，多芬最近為了拍攝內衣的業配影片，直接先「無罩」入鏡，而且地點就位於人來人往的捷運中山站附近。

▲▼多芬無罩激凸入鏡。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



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畫面中，可以看到多芬上半身單穿純白色蕾絲背心，薄透布料不但若隱若現出重點部位，還明顯激凸，並問鏡頭後的孫生：「你有發現我今天忘了帶什麼嗎？」

▲多芬和鏡頭後的孫生對話。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



孫生看了看回答「妳該不會無罩駕駛吧」，戴著安全帽的多芬自然地說對啊，「我要有罩駕駛」，並步入合作的品牌店挑選內衣，最後直接穿著一件黑色內衣就走出店外。

▲▼多芬為了拍攝內衣的業配影片豁出去了。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



事實上，孫生5月曾坦言多芬有提分手，至於導火線，他當時透露「因為我以前對她太壞了，但我覺得愛情是兩個人的事，可是她想看到我的誠意」，不只社群退追其他女生，家中還貼著寫給女友的便利貼，積極挽回對方。如今一起拍攝影片，小倆口應該是和好如初了。

▲孫生仍和多芬交往中。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）