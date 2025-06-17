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新手奶爸！健志細心挑童書　「反差娃娃音」育兒

圖文／鏡週刊

玖壹壹的健志晉升奶爸後，整個人風格丕變，除了推掉工作，也多留在台中陪伴妻小；6月7日，本刊讀者目擊健志和老婆帶著近5個月大的兒子現身台中勤美誠品，認真挑書、買書，讓寶寶接觸書香氣息，顯然要讓孩子贏在起跑點。

男星爸氣全開／獨家！反差萌娃娃音寵溺　直擊健志新手奶爸書香育兒

▲玖壹壹成員健志（左）和老婆（右）現身誠品書局買書。（圖／讀者提供／鏡週刊）

國民天團「玖壹壹」成員健志（本名廖建至）與造型師妻子Mia，去年9月登記結婚，今年元月18日迎接兒子「優福」誕生，還和周杰倫同天生日；健志自那天起，短短5個月時間，發了近20篇親子文，看得出沉浸在奶爸生活樂趣中。

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男星爸氣全開／獨家！反差萌娃娃音寵溺　直擊健志新手奶爸書香育兒

▲健志老婆Mia分享日前帶小孩一起拍攝的復古寫真。（圖／翻攝自Mia IG／鏡週刊）

超派外型　變兒子傻瓜

6月7日下午3點左右，健志的老婆Mia推著嬰兒車步入台中勤美誠品，在幼兒圖書區翻閱了幾本書，寶寶不吵不鬧頗乖巧。沒多久健志可能停好車來會合，由於他一頭紅髮，外加左手大片刺青，很難不引人注意，夫妻倆拿起幾本書陸續討論一下，不時看著娃娃車裡寶寶的狀態。

男星爸氣全開／獨家！反差萌娃娃音寵溺　直擊健志新手奶爸書香育兒

▲健志在童書區認真選書，看得出來對寶寶的教育十分在乎。（圖／讀者提供／鏡週刊）

最不可思議的是，一向酷帥的健志，竟然用偏娃娃音的語氣對兒子說：「這本你喜不喜歡啊？」「我們買這本書好不好呀？」之類的話，讓旁人傻眼，沒想到健志外型「超派」，竟然如此溫柔有愛。最後夫妻倆還真的買了3本書，結帳時，健志父愛大噴發，把兒子抱起來看結帳金額，父子倆都有著小眼睛、菱角嘴，十分可愛。

男星爸氣全開／獨家！反差萌娃娃音寵溺　直擊健志新手奶爸書香育兒

▲6月7日下午3點左右，健志和老婆挑選童書，還會問5個月大兒子的意見。（圖／讀者提供／鏡週刊）

狂曬日常　放舞曲栽培

33歲的健志在小孩出生時，寫下「期待接下來能成為你最好的朋友」，看來他百分百實踐，抱兒子打電動時還能一邊餵奶；帶兒子參加奶爸聚會，健志放動感舞曲跟兒子一起「動滋動滋」，兒子的一雙小肉腿現在也會躍動，看來歌手老爸培訓有成。

男星爸氣全開／獨家！反差萌娃娃音寵溺　直擊健志新手奶爸書香育兒

▲玖壹壹的健志（左）當爸爸後判若兩人。右為老婆Mia。（圖／翻攝自Mia IG／鏡週刊）

據悉，健志熱愛跟兒子講話，有次兒子手部動作豐富，他還拍成嘻哈對嗆影片，搭配「你哪條街的？我嬰兒街。」這類搞笑對話，就連推著嬰兒車散步，還可以邊跳舞律動，表現出童心未泯的一面。

男星爸氣全開／獨家！反差萌娃娃音寵溺　直擊健志新手奶爸書香育兒

▲健志在迎接兒子出生時，期許能成為孩子最好的朋友。（圖／翻攝自Mia IG／鏡週刊）

健志日前在社群中曬出抱著兒子的照片，坦言以前對小孩無感，現在看到兒子「直接心臟爆擊」，已經開始思考要幫兒子買什麼雪具，一起去滑雪。玖壹壹成員春風、洋蔥、健志平常各忙各的，但近期已合體為新專輯拍MV；加上健志和春風去年底在台中西區合開一家深夜洗髮店，裝潢高檔，洗頭中價位500元起跳，評價不俗，奶爸餵奶之餘也很有得忙。

男星爸氣全開／獨家！反差萌娃娃音寵溺　直擊健志新手奶爸書香育兒

▲玖壹壹近期推出MV新作。（圖／翻攝自健志IG／鏡週刊）

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