范冰冰父親節「甜依偎爸爸」曬全家福！　70歲爸媽逆齡顏質網全看傻

記者顧齊祐／綜合報導

43歲大陸女星范冰冰因先前捲入逃稅風波，近年逐漸將事業重心轉向海外，雖然資源不如過往，但她的高人氣依然不減。昨（15）日適逢國際父親節，范冰冰在社群平台分享了一組與家人慶祝佳節的溫馨合照，照片中一家三口的凍齡模樣和高顏值，立刻引發網友熱烈討論。

▲范冰冰分享與家人慶祝佳節的溫馨合照。（圖／翻攝自微博／范冰冰）



范冰冰在微博貼文中寫道：「爸爸節快樂！家裡的爸爸們都要快樂呀！最佳爸爸，最強後盾！」並附上一張全家福。畫面中，她親密地靠在父親肩膀旁，母親則輕握著父親的手，畫面溫馨感十足。范冰冰的父親頭戴皇冠飾品，面前擺放著一個印有「超人」圖案的蛋糕，象徵著父親在家庭中的重要地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范冰冰發文慶祝父親節。（圖／翻攝自微博／范冰冰）



照片曝光後，范冰冰一家人的年輕外貌引發網友熱烈討論。雖然范冰冰的父母年齡已邁入70歲，但夫妻二人的保養得宜，容貌顯得相當年輕。更有網友笑稱，范冰冰的父親側臉神似她的弟弟范丞丞，「圖二真的不是丞丞嘛」、「顏值超高一家人」、「范爸爸超帥啊，這是70多嗎」、「范丞丞老了就長這樣，一眼望到老」、「一家人恐怖的顏值」。

▲范丞丞（右）與父親十分相似。（圖／翻攝自微博／范丞丞Adam0616）