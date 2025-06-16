快訊／天后濱崎步睽違17年台灣開唱！重回巔峰美貌　8月站上小巨蛋開賣倒數

記者吳睿慈／台北報導

暌違17年，日本天后濱崎步終於再度來台開唱！她4月迎來出道滿27週年、14日完成香港站巡迴演出，不僅締造15分鐘售罄的售票紀錄，更讓上萬名粉絲沉浸在回憶與感動的浪潮中。台灣如今也有好消息，她16日宣布即將在8月2日登上台北小巨蛋，門票分成兩階段開賣，星展卡友可於6月28日透過Klook網站優先購票，隔天（6月29日）在 Klook、寬宏售票系統正式全面同步開賣。

▲天后濱崎步出道以來締造無數傳奇紀錄。（圖／大步整合行銷提供）



天后濱崎步自1998年出道以來，屢屢締造日本音樂史的傳奇紀錄，累積唱片銷量突破5,000萬張，並蟬聯 Oricon 單曲榜女歌手最多冠軍紀錄。她是首位於東京巨蛋連續開唱多日的女藝人，更以獨特舞台美學、時尚風格引領亞洲潮流，被譽為「平成歌姬」。

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▲濱崎步香港站在14日完美落幕。（圖／大步整合行銷提供）



承襲去年秋天在上海、成都、寧波、廣州等地舉辦 ayumi hamasaki Asia Tour 2024 A ～I am ayu～ 場場爆滿的氣勢，濱崎步於今年四月以全新篇章 I am ayu -ep.Ⅱ- 震撼回歸。當她在日本場演出中宣布「台北將列入亞巡行程」，便立刻掀起網友瘋狂討論。

濱崎步曾於2007、2008年連兩年登上台北小巨蛋開唱，當年掀起「濱崎步旋風」，尤其2008年出道10週年亞洲巡演最終場選在台北，打造以「港口」為主題的豪華舞台，動員台日400位工作人員，成為台灣樂迷心中無法取代的經典回憶。儘管2015年曾驚喜現身林俊傑演唱會合唱《SEASONS》再度引爆全場，但真正專場回歸則已相隔長達17年。這次終於回歸開唱，讓台灣TA（濱崎步粉絲名稱）激動不已，重溫與天后相遇的感動時光。

▲天后濱崎步睽違17年在台灣舉辦專場個唱。（圖／大步整合行銷提供）



濱崎步台北小巨蛋巡演場由星展銀行獨家冠名贊助，她將於8月2日重返台北小巨蛋舉辦專場演唱會，票價分為8880、6880、5880、4880、3880、2880、800元共7種類別。星展卡友可於6月28日18點28分在 Klook 網站開始優先專屬預購、6月29日18點29分在 Klook 、寬宏售票系統正式全面同步開賣。更多售票資訊與活動更新，請關注大步整合行銷官方社群。