目睹武警鎮壓「催淚瓦斯爆裂」　港導演逃到英國…紀錄片在台上映

記者黃庠棻／台北報導

紀錄片《寧化飛灰》以第一人稱角度，深度解析2019年香港抗爭期間記者在現場的所見、所聞與心路歷程。該片由香港導演劉健倫執導，片長114分鐘，以手持攝影捕捉最貼近現場的鏡頭，並大量沿用真實錄影素材，使觀眾彷彿與導演並肩走進示威現場，甚至能聽見警民對峙時的怒吼、催淚瓦斯的爆裂聲，及示威者高唱知名音樂劇《悲慘世界》中的插曲〈你聽見人們在唱嗎？（Do You Hear the People Sing）〉的合唱，營造極強臨場感。

▲《寧化飛灰》記錄香港革命運動的真實景象。（圖／導演劉健倫提供）

在導演劉健倫的鏡頭下，殘酷的暴力場毫無遮掩，但也沒有過度煽情的剪接，每一秒都直抵觀者心底，增進對導演在暴力與記者中立衝突的理解。導演劉健倫以自由記者身份追蹤抗爭運動四年，拍攝出超過一千個小時原始素材，並在片中提及自己因反覆的惡夢、焦慮與皮膚過敏症狀所蒙受的創傷。

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▲《寧化飛灰》記錄香港革命運動的真實景象。（圖／導演劉健倫提供）

劉健倫在釜山國際電影節上受訪時，坦言「我當時所感受到的、所見到的，就像一本日記『我心靈上的日記』」他提到「我試圖保持客觀，但也在想我是否應該聽從內心，那是一場良知的掙扎」最終，得出的答案是「我決定參與，決定記錄真相，記錄警方的暴行，這是我能做的事。」

▲《寧化飛灰》記錄香港革命運動的真實景象。（圖／導演劉健倫提供）

片中段落也加入無人機從城市上空拍攝的畫面，呈現大遊行、宵禁街道與破碎建築的強烈對比，並以抽象溺水畫面與荒野遺棄等意象，傳遞導演揮之不去的噩夢與內心驚恐。

▲《寧化飛灰》記錄香港革命運動的真實景象。（圖／導演劉健倫提供）

影片中，環境音效部分全採現場錄音，例如催淚瓦斯爆破、群眾的禱歌，唯有少數慢動作畫面搭配低迴配樂，形成強烈節奏對比。尤其當鏡頭捕捉警方掃蕩地鐵車廂、年輕示威者胸部中彈倒地、印尼記者因橡膠子彈失明等畫面，紀錄片毫不迴避暴行殘酷，卻不刻意展現，這種手法正如釜山影展評論所言「這是一首為香港所作的哀傷輓歌」。

▲《寧化飛灰》記錄香港革命運動的真實景象。（圖／導演劉健倫提供）

自2019年5月首度拿起鏡頭拍攝以來，劉健倫導演直到2021年因《國家安全法》實施後才離開香港。最後逃到英國的劉健倫導演也坦承「我幾乎花了兩年時間逃避那些影像，要我重看那些畫面真的太困難了。香港是我的家鄉，我在那裡長大，最後卻被迫離開了自己的家。」

▲《寧化飛灰》記錄香港革命運動的真實景象。（圖／導演劉健倫提供）

劉健倫導演表示他共錄下約24TB畫面，剪輯歷時一年半，期間面臨惡夢干擾與放棄念頭，他形容製作過程「剪片並不困難，最難是心理」。展映後他前往烏克蘭拍攝時，目睹戰地記者仍堅守崗位，使他找回動力繼續製作，終於在2023年6月完成。

▲《寧化飛灰》記錄香港革命運動的真實景象。（圖／導演劉健倫提供）

而紀錄片《寧化飛灰》自問世，也在國際影展屢獲肯定，除了獲得DocEdge國際影展民主邊緣最佳影片、那不勒斯人權電影節特別提及獎（Special Mention Arrigoni-Mehr Khamis）及人權紀錄片獎，另也入選釜山影展超廣角紀錄片單元、比利時自由影展、瑞典盧勒奧國際影展、美國LaneDoc Fest等國際影展。





▲《寧化飛灰》記錄香港革命運動的真實景象。（圖／導演劉健倫提供）

這些獎項證明該片以個人視角呈現香港抗爭，其紀錄手法兼具真實性與藝術性，留下難能可貴歷史檔案。《寧化飛灰》將於2025年6月16日19:10於光點華山電影館（SPOTHuashan）進行特映，導演劉健倫將會到場進行映後座談互動。該片也計畫於2025年7月5日（六）傍晚16點30分在高雄市電影館放映。

▲《寧化飛灰》記錄香港革命運動的真實景象。（圖／導演劉健倫提供）