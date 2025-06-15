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許光漢退役倒數！IG曬精壯身材照　意外曝「情侶裝」與章廣辰撞衫

記者蕭采薇／台北報導

正在服替代役的台灣人氣男星許光漢，即將於今年8月中正式退役。他14日難得在IG限時動態更新照片，分享自己健身的成果。照片中許光漢身材依然精壯，似乎在服役期間也保持了良好的體態管理。細心的粉絲更發現，照片中許光漢穿的衣服，好兄弟章廣辰也有一件。

▲許光漢和章廣辰穿同款衣服，背景都在健身房。（圖／翻攝自IG）

▲許光漢久違在社群更新近況。（圖／翻攝自IG）

不只是「兄弟同款」，兩人照片看起來也都在健身房。立刻引發粉絲熱議，有人打趣地說：「果然章廣辰才是正牌許太太！」兩人默契十足的「情侶衣」也讓網友笑翻。

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許光漢、張軒睿、章廣辰原本是演藝圈中的好朋友，過去常常在社群平台分享聚會的合影，展現深厚的兄弟情誼。然而，近期卻有消息指出，許光漢與張軒睿的關係漸行漸遠，原本的「三人組」似乎僅剩許光漢與章廣辰仍有頻繁互動。

▲許光漢和章廣辰穿同款衣服，背景都在健身房。（圖／翻攝自IG）

▲章廣辰和許光漢有同款踢恤，兩人拍照背景還都在健身房。（圖／翻攝自IG）

張軒睿近日在受訪時坦承，與許光漢近期確實比較少聯絡，但他強調並沒有任何不愉快。「許光漢很忙，我也有自己的事情要忙，彼此都在努力生活。」章廣辰則在另一場訪談中坦言：「有看到他們鬧翻的新聞，但其實大家的關係都差不多，時間一直走，大家有不同的朋友，不是吵架或不合，只是各自專注於現在的生活。」

▲《鬼家人》「台泰男主角」許光漢、Billkin有望合作。（圖／記者黃克翔、湯興漢攝）

▲許光漢退伍後，年底將與《鬼家人》團隊三度合作。（圖／記者湯興漢攝）

儘管兄弟情的傳言尚未平息，但許光漢的退役後動向已備受矚目。接下《鬼家人》團隊的新影集後，雙方是第三度合作，也令人期待回歸後的許光漢，演藝事業更上一層樓。

 

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許光漢章廣辰

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